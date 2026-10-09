भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज से पहले न्यूजीलैंड पर टूटी आफत, दो धाकड़ खिलाड़ी चोट के कारण बाहर, एक दिग्गज ने कर दिया संन्यास का ऐलान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के साथ जारी टी-20 सीरीज के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर दौरे पर जाएगी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की फटाफट क्रिकेट यानी टी-20 सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज से पहले न्यूजीलैंड टीम पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है।

कीवी टीम के दो बल्लेबाज चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए तो वहीं एक दिग्गज ओपनर खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान कर दिया। भारत के खिलाफ होने वाली श्रंखला से मार्क चैपमन और जैक फॉल्कस चोट के चलते बाहर हो गए। टेस्ट मैचों के ओपनर बल्लेबाज जीत रावल ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया।