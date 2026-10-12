रायपुर में पहली बार होगी भारत-जिंबाब्वे महिला टी-20 सीरीज, स्मृति मंधाना की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया, यहां देखिए पूरा शेड्यूल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और जिंबाब्वे की महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज जल्द शुरू होने वाली है। स्मृति मंधाना की कप्तानी में पहली बार टीम इंडिया टी-20 सीरीज खेलेगी। दोनों टीमों के बीच यह फटाफट क्रिकेट छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेला जाएगा।

स्मृति बनी पूर्णकालिक कप्तान रायपुर में पहली बार दोनों टीमों के बीच टी-20 श्रंखला होगी। आज दोनों टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पहला मुकाबला 16 अक्टूबर शुक्रवार को खेला जाएगा। इस श्रंखला के सभी मैच शाम सात से खेले जाएंगे। इस सीरीज में स्मृति मंधाना पहली बार फुल टाइम कप्तान के तौर पर टीम इंडिया की कमान संभालेंगी।