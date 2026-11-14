IPL 2027: लखनऊ और राजस्थान के बीच होगा बड़ा ट्रेड, शमी छोड़ेंगे LSG का साथ, जायसवाल को लेकर हलचल तेज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2027 में शुरू होने में अभी समय बचा हुआ है। इससे पहले खिलाड़ियों के ट्रेड को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। राजस्थान रॉयल्स की नजर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर है। राजस्थान सैम करन की जगह शमी को टीम में शामिल करने की फिराक में है। यह ट्रेड राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने जा रहा है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, लखनऊ के लेफ्ट स्पिनर मनीमानर सिद्धार्थ भी इस रेस में बने हुए हैं। खिलाड़ियों को ट्रेड की जानकारी दे दी है और कागजी कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान के धाकड़ ओपनर यशस्वी जायसवाल को लेकर भी हलचल तेज है।