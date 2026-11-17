स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में गेंदबाजों के लिए भय का पर्याय बन चुकी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी अगले सीजन में टूट जाएगी। ट्रेविस हेड ने टीम मैनेजमेंट को बता दिया है कि वह अगले साल होने वाले सीजन में नहीं खेलेंगे। इस जोड़ी के टूटने के बाद गेंदबाजों को राहत जरूर मिलेगी।

यह तूफानी जोड़ी पिछले कई सीजन से गेंदबाजों के लिए भय का पर्याय बन चुकी है। दोनों ओपनर बल्लेबाज 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन कूटते हैं। वेबसाइट क्रिकइंफो ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, हेड ने यह फैसला बिजी इंटरनेशल शेड्यूल के बीच वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए लिया है।