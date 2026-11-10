आईपीएल के सितारे माधव तिवारी को मध्य प्रदेश टीम में तवज्जो नहीं, रजत पाटीदार कप्तान

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दुनिया में टी-20 क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा आईपीएल में शोहरत पाने वाले आलराउंडर माधव तिवारी की देशभर में चर्चा है, लेकिन उन्हें अपने ही राज्य मध्य प्रदेश की टी-20 टीम के लायक नहीं समझा गया। राज्य के चयनकर्ताओं ने कैप्टन मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए टीम की घोषणा की है, जिसकी कमान आरसीबी को चैंपियन बनाने वाले रजत पाटीदार के जिम्मे है, वहीं शहडोल के अपूर्व द्विवेदी को भी मौका दिया गया है।

माधव तिवारी आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम से खेलते हैं। इसी साल मई में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें पंजाब किंग्स के खिलाफ मुश्किल मैच के लिए मैदान में उतारा और 22 साल के युवा ने पहले विपक्षी बल्लेबाजीक्रम को बिखेरा और उसके बाद बल्ले से उपयोगी रन बनाते हुए जीत में योगदान दिया। इस प्रदर्शन के चलते माधव को मैन ऑफ द मैच चुना गया था।

इसके बाद हाल ही में समाप्त मध्य प्रदेश लीग में भी माधव तिवारी ने गेंद और बल्ले से प्रभावी प्रदर्शन किया था। मध्य प्रदेश टीम का पहला मुकाबला केरल से 14 नवंबर को चंडीगढ़ में होगा जबकि 16 नवंबर को असम से मुकाबला होगा। 33 साल के सारांश जैन को भी मध्य प्रदेश टीम में शामिल किया गया है। सारांश ने इसी साल भारतीय टेस्ट टीम के लिए पदार्पण किया था।

मध्य प्रदेश टीम

अक्षत रघुवंशी, अंकुश सिंह, हर्ष गवली (विकेट कीपर), रजत पाटीदार (कप्तान), अनिकेत वर्मा, रितिक टाडा, अपूर्व द्विवेदी (विकेट कीपर), सारांश जैन, कुमार कार्तिकेय सिंह, शिवम शुक्ला, शिवांग कुमार, आवेश खान, त्रिपुरेश सिंह, राहुल बाथम, मंगेश यादव।

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विकेट कीपर अपूर्व द्विवेदी को मौका

विकेट कीपर अपूर्व द्विवेदी को भी टीम में शामिल किया गया है। अपूर्व शहडोल डिवीजन से खेलते हैं और वहां के कप्तान भी है। वे भोपाल में एनसीसीसी में मुख्य प्रशिक्षक भुवन शुक्ला व कोच शुभम झावा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हे। भोपाल से अंकुश सिंह, राहुल बाथम व अनिकेत को भी शामिल किया है।