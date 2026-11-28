'कई खिलाड़ियों को कर दिया परेशान', MI की कप्तानी मिलने के बाद रोहित का हार्दिक पांड्या पर निशाना
मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिलने के बाद रोहित ने पिछले तीन सीजनों में टीम की बागडोर संभालने वाले हार्दिक पांड्या और टीम के खराब प्रदर्शन पर तीखा निशाना साधा है।
Publish Date: Sat, 28 Nov 2026 04:38:29 PM (IST)Updated Date: Sat, 28 Nov 2026 04:38:29 PM (IST)
रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या
HighLights
- कप्तानी मिलने के बाद रोहित शर्मा का बयान
- MI के प्रदर्शन से कई खिलाड़ी हुए परेशान
- हार्दिक ट्रेड और गुटबाजी का दौर हुआ खत्म
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को पांच बार आईपीएल चैंपियन बनाने वाले रोहित शर्मा एक बार फिर टीम की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर रोहित को दोबारा कप्तान नियुक्त करने की घोषणा की। मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिलने के बाद रोहित ने पिछले तीन सीजनों में टीम की बागडोर संभालने वाले हार्दिक पांड्या और टीम के खराब प्रदर्शन पर तीखा निशाना साधा है।
हार्दिक ट्रेड और टीम में गुटबाजी का दौर खत्म
गौरतलब है कि, साल 2022 में मुंबई का साथ छोड़कर गुजरात टाइटंस जाने वाले हार्दिक पांड्या ने 2024 में बतौर कप्तान मुंबई इंडियंस में वापसी की थी। उनके कप्तान बनने के बाद से ही टीम में दो गुट बनने और रोहित-हार्दिक के बीच अनबन की खबरें सुर्खियों में रहीं।
मैदान पर भी मुंबई अपने चिर-परिचित अंदाज में प्रदर्शन करने में नाकाम रही। हाल ही में मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को पंजाब किंग्स के साथ ट्रेड कर उनकी जगह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया और अब फिर से रोहित पर भरोसा जताया है।
'खिलाड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे'
फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट का लक्ष्य टीम को उसके पुराने स्वर्णिम दौर में वापस लाना है। मुंबई इंडियंस द्वारा जारी एक इंटरव्यू में रोहित ने टीम की पिछली स्थिति पर दुख जताते हुए कहा, बीते कुछ सीजनों में मुंबई सबसे निचले पायदान पर रही जिसमें 2022 में मेरी कप्तानी के दौरान और फिर 2024 व 2026 के सीजन शामिल हैं। मुंबई इसके लिए नहीं जानी जाती थी। हमने ठीक से प्रतिस्पर्धा नहीं की।
उन्होंने आगे कहा, निराशा केवल प्लेऑफ में क्वालीफाई न करने की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि हम अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। जिन लोगों के पास जो जिम्मेदारियां थीं, वे उन्हें ठीक से नहीं निभा रहे थे।
कई खिलाड़ियों को कर दिया परेशान
रोहित ने स्वीकार किया कि लगातार निराशाजनक प्रदर्शन से ड्रेसिंग रूम का माहौल प्रभावित हुआ था। उन्होंने कहा, आईपीएल खत्म होने के बाद सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि कई अन्य खिलाड़ी भी इस बात से बेहद परेशान थे कि हम किस तरह खेल रहे हैं।
जाहिर है, जब आप और आपकी टीम अच्छा नहीं खेलती, तो बुरा लगता है। इसी बात ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि इस टीम को दोबारा कैसे खड़ा किया जाए। अब रोहित शर्मा की वापसी के साथ मुंबई इंडियंस के फैंस को आगामी सीजन में टीम के एकजुट होकर छठे खिताब की ओर बढ़ने की उम्मीद है।