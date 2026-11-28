डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को पांच बार आईपीएल चैंपियन बनाने वाले रोहित शर्मा एक बार फिर टीम की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर रोहित को दोबारा कप्तान नियुक्त करने की घोषणा की। मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिलने के बाद रोहित ने पिछले तीन सीजनों में टीम की बागडोर संभालने वाले हार्दिक पांड्या और टीम के खराब प्रदर्शन पर तीखा निशाना साधा है।

हार्दिक ट्रेड और टीम में गुटबाजी का दौर खत्म गौरतलब है कि, साल 2022 में मुंबई का साथ छोड़कर गुजरात टाइटंस जाने वाले हार्दिक पांड्या ने 2024 में बतौर कप्तान मुंबई इंडियंस में वापसी की थी। उनके कप्तान बनने के बाद से ही टीम में दो गुट बनने और रोहित-हार्दिक के बीच अनबन की खबरें सुर्खियों में रहीं।