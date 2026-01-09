जय शाह ने सरेआम रोहित शर्मा को कहा 'कप्तान', हिटमैन का रिएक्शन हुआ सोशल मीडिया पर वायरल

स्पोर्ट्स डेस्क। आईसीसी चेयरमैन जय शाह और भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा हाल ही में एक कार्यक्रम में साथ नजर आए, जहां मंच से कही गई एक बात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। जय शाह के बयान पर रोहित का रिएक्शन देखते ही देखते वायरल हो गया।

रोहित शर्मा अब केवल वनडे क्रिकेट में सक्रिय हैं। वह टी20 और टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं और फिलहाल भारतीय वनडे टीम की कप्तानी भी उनके पास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उन्हें वनडे कप्तान की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी और उनकी जगह शुभमन गिल को यह भूमिका दी गई थी।

हाल ही में रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में हिस्सा लिया था। अब उनका अगला लक्ष्य 11 जनवरी से न्यूजीलैंड में शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज है, जहां वह एक बार फिर अपने प्रदर्शन से प्रभाव छोड़ना चाहेंगे। क्या बोले जय शाह कार्यक्रम के दौरान मंच से बोलते हुए जय शाह ने रोहित शर्मा को संबोधित करते हुए उन्हें भारतीय कप्तान कह दिया। उन्होंने कहा कि वह रोहित को कप्तान ही कहेंगे, क्योंकि उनकी अगुआई में भारत ने दो आईसीसी खिताब जीते हैं। जय शाह ने 2023 विश्व कप का भी जिक्र किया, जहां भारत ने लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल तक का सफर तय किया, भले ही ट्रॉफी हाथ नहीं आई, लेकिन टीम ने देशवासियों का दिल जीत लिया।