रोहित-कोहली ने खुद चुना घरेलू क्रिकेट का रास्ता, BCCI ने विजय हजारे से पहले साफ किया मामला

स्पोर्ट्स डेस्क: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम ने वनडे मुकाबले 2-1 से जीत लिए। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली (BCCI on Rohit Sharma & Virat Kohli) दोनों ने अहम भूमिका निभाई। कोहली ने शानदार लय दिखाते हुए 151 की औसत से 302 रन बनाए, जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल था। वहीं रोहित शर्मा ने भी 146 रन बनाए और दो अर्धशतक जड़े।
आने वाले वर्ष में दोनों ही दिग्गज न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलते दिखेंगे। इससे पहले वे अपनी-अपनी घरेलू टीमों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में उतरेंगे, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है।
पिछले कुछ महीनों से रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे करियर को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन ने इन बातों पर विराम लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले यह खबरें सामने आई थीं कि यदि दोनों 2027 वनडे विश्व कप में खेलना चाहते हैं, तो उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना होगा। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी हारने के बाद बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट को अनिवार्य बनाया था।
हालांकि, रेवस्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने कोहली और रोहित पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया है। जब बीसीसीआई के एक अधिकारी से पूछा गया कि क्या बोर्ड ने उन्हें विजय हजारे में खेलने का निर्देश दिया है, तो उन्होंने साफ कहा कि यह निर्णय दोनों खिलाड़ियों ने स्वेच्छा से लिया है।
सेलेक्शन कमेटी के प्रमुख अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर लगातार खिलाड़ियों को उपलब्ध समय में घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी कारण यह माना गया कि रोहित और कोहली ने रणजी ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया, हालांकि दोनों ने मई में इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।
कुछ दिन पहले विराट कोहली ने दिल्ली जिला क्रिकेट संघ को सूचित किया था कि वे विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। डीडीएसी अध्यक्ष रोहन जेटली ने भी इसकी पुष्टि की थी। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित शर्मा भी मुंबई की ओर से इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, जिसकी शुरुआत 24 दिसंबर से होगी।
