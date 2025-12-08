रोहित-कोहली ने खुद चुना घरेलू क्रिकेट का रास्ता, BCCI ने विजय हजारे से पहले साफ किया मामला

स्पोर्ट्स डेस्क: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम ने वनडे मुकाबले 2-1 से जीत लिए। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली (BCCI on Rohit Sharma & Virat Kohli) दोनों ने अहम भूमिका निभाई। कोहली ने शानदार लय दिखाते हुए 151 की औसत से 302 रन बनाए, जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल था। वहीं रोहित शर्मा ने भी 146 रन बनाए और दो अर्धशतक जड़े।

आने वाले वर्ष में दोनों ही दिग्गज न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलते दिखेंगे। इससे पहले वे अपनी-अपनी घरेलू टीमों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में उतरेंगे, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। BCCI ने नहीं दिया रोहित-कोहली पर दबाव पिछले कुछ महीनों से रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे करियर को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन ने इन बातों पर विराम लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले यह खबरें सामने आई थीं कि यदि दोनों 2027 वनडे विश्व कप में खेलना चाहते हैं, तो उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना होगा। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी हारने के बाद बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट को अनिवार्य बनाया था।