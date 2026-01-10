मेरी खबरें
    आखिरी ओवर में चाहिए थे 6 रन, फिर CSK के इस बॉलर ने फेंका जादुई मेडन, क्रिकेट जगत रह गया दंग

    Ramkrishna Ghosh: क्रिकेट के मैदान पर चमत्कार अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन जयपुर के डॉ. सोनी स्टेडियम में जो हुआ, उसने रोमांच की सारी हदें पार कर द ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 04:27:54 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 04:27:54 PM (IST)
    1. CSK के पास है नया 'डेथ ओवर स्पेशलिस्ट'
    2. आखिरी ओवर में 6 रन का बचाव और मेडन स्पेल
    3. रामकृष्ण घोष ने विजय हजारे ट्रॉफी में किया चमत्कार

    स्पोर्ट्स डेस्क। क्रिकेट के मैदान पर चमत्कार अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन जयपुर के डॉ. सोनी स्टेडियम में जो हुआ, उसने रोमांच की सारी हदें पार कर दीं। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के एक बेहद कड़े मुकाबले में महाराष्ट्र ने गोवा के जबड़े से जीत छीन ली। इस असंभव जीत के नायक रहे युवा तेज गेंदबाज रामकृष्ण घोष, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से सनसनी मचा दी है।

    असंभव को बनाया मुमकिन

    मैच का समीकरण गोवा के पक्ष में पूरी तरह झुक चुका था। आखिरी 6 गेंदों पर गोवा को जीत के लिए महज 6 रनों की दरकार थी और हाथ में विकेट भी थे। महाराष्ट्र के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने गेंद रामकृष्ण घोष को थमाई। इसके बाद जो हुआ, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। रामकृष्ण ने 50वां ओवर 'डेडली मेडन' (बिना कोई रन दिए) निकाला, जिससे महाराष्ट्र ने 5 रन से अविश्वसनीय जीत दर्ज की।


    रामकृष्ण का डबल मेडन अटैक

    • लक्ष्य का पीछा करते हुए गोवा को अंतिम 18 गेंदों (3 ओवर) में सिर्फ 11 रन चाहिए थे।

    • 48वां ओवर: रामकृष्ण घोष ने इसे 'मेडन' डालकर गोवा पर दबाव बनाया।

    • 49वां ओवर: गोवा ने जैसे-तैसे 5 रन बटोरे।

    • 50वां ओवर: रामकृष्ण ने फिर से मेडन ओवर फेंका और टीम को जीत दिला दी।

    • रामकृष्ण ने अपने 10 ओवर के कोटे में केवल 35 रन दिए और 2 मेडन सहित 1 विकेट झटका।

    IPL 2026 और CSK का कनेक्शन

    रामकृष्ण घोष की इस घातक गेंदबाजी ने आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खेमे में भी खलबली मचा दी होगी। सीएसके ने उन्हें 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर रिटेन किया है। अभी तक आईपीएल डेब्यू का इंतजार कर रहे रामकृष्ण ने जिस तरह दबाव में गेंदबाजी की है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि आगामी सीजन में महेंद्र सिंह धोनी और टीम मैनेजमेंट उन पर बड़ा दांव लगा सकती है।

