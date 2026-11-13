IND vs NZ: भारत को मिली इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी हार, मैट हेनरी के सामने 'शर्मसार' हुई बल्लेबाजी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बे ओवल में खेले गए चौथे वनडे मुकाबले में भारत को शर्मनाक हार मिली। 333 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 100 रन बना पाई और भारत को वनडे इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा।

इसी के साथ कीवी टीम ने वनडे सीरीज में वापसी की। ब्लैक कैप के लिए विल यंग और टिम सीफर्ट ने दमदार बल्लेबाजी की। मध्यक्रम में फिन एलन ने 41 रनों की अक्रामक पारी खेलकर टीम का स्कोर 330 के पार कराया। 50 ओवर में सभी विकेट खोते हुए स्कोर बोर्ड पर 333 रनों का स्कोर लगाया।