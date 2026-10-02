ODI WC 2027: भारत और पाकिस्तान मैच की तय हो गई तारीख, इस दिन खेला जाएगा महामुकाबला, नोट कर लीजिए टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगले साल 2027 में वनडे विश्व कप खेला जाएगा। आईसीसी ने गुरुवार को विश्व कप 2027 की तारीखों की घोषणा कर दी है। क्रिकेट के इस महाकुंभ में दुनिया की कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। इसी के साथ भारतीय टीम का पूरा कार्यक्रम भी सामने आ चुका है।

क्रिकेट के इस महाकुंभ में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। वनडे विश्व कप की शुरुआत 2 अक्टूबर को हो जाएगी और निर्णायक मुकाबला 21 नवंबर को खेला जाएगा।

क्रिकेट के इस महाकुंभ में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। वनडे विश्व कप की शुरुआत 2 अक्टूबर को हो जाएगी और निर्णायक मुकाबला 21 नवंबर को खेला जाएगा। भारत के अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले से हो जाएगी।

ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का मौका

भारत इस अभियान की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगा क्योंकि विश्व कप 2023 का फाइनल मैच दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा। ऐसे में भारत के पास पिछले विश्व कप का हिसाब किताब करने का भी मौका होगा।

टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल...

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया - 7 अक्टूबर 2027, केटपटाउन

भारत बनाम पाकिस्तान - 10 अक्टूबर 2027, जोहान्सबर्ग

भारत बनाम अफगानिस्तान - 14 अक्टूबर 2027, त्शवाने

भारत बनाम क्वालीफायर ए - 17 अक्टूबर 2027, ब्लोमफोंटेन

भारत बनाम जिम्बाब्वे - 24 अक्टूबर 2027, विक्टोरिया फॉल्स

16 साल का सूखा होगा समाप्त

भारतीय टीम इस बार 16 साल का सूखा समाप्त करना चाहेगी। बीते विश्व कप 2023 में भारत को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। इससे पहले साल 2011 में महेन्द्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता था। इसके बाद साल 2015 और 2019 में सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। इस बार टीम इंडिया बीती गलतियों को ना दोहराकर विश्वकप के निर्णायक मुकाबले तक सफर तय 16 सालों का सूखा समाप्त करना चाहेगी।