आसानी से जीता मैच

मैच के चौथे दिन श्रीलंका ने नौ विकेट के नुकसान पर 309 रनों के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाया। गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने आशिता फर्नांडो को आउट कर श्रीलंका की पारी का अंत कर दिया। श्रीलंका ने 316 रन बनाए। पाकिस्तान को जीत के लिए 90 रन बनाने थे और इसके लिए उसके पास दो दिन बचे थे।

98 रनों पर ढेर हो गई थी श्रीलंका

गौरतलब है कि, श्रीलंका ने इस मैच में पहली पारी खेली थी और महज 98 रनों पर ही ढेर हो गई थी। मोहम्मद अब्बास ने तीन विकेट लेकर इसमें अहम रोल निभाया था। उनके अलावा राजाउल्लाह और आमेर जमाल ने भी तीन-तीन विकेट लिए। पाकिस्तान की टीम ने जवाब में 325 रन बनाए।