रणजी ट्रॉफी : बिहार के गले 'हार' पहनाने का है मध्य प्रदेश का लक्ष्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्राफी सत्र के अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है। यूं तो सोमवार से सत्र का तीसरा ही मैच प्रारंभ होगा, फिर सामने बिहार जैसी तुलनात्मक रूप से कमजोर टीम है। मगर अंक तालिका के गणित के लिहाज से यही मैच मप्र टीम की आगे की राह तय करेगा। दूसरी ओर बिहार की टीम पहली बार इंदौर में कोई मैच खेलने उतरेगी। इस मैच का बीसीसीआई की वेबसाइट पर सीधा प्रसारण भी किया जाएगा।

मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी के पिछले दोनों मैचों में पहली पारी की बढ़त लेते हुए छह अंकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है। तालिका में शीर्ष पर चल रही बड़ौदा के 14 अंक हैं जबकि दूसरे स्थान की टीम उत्तर प्रदेश के भी 13 अंक हैं। विदर्भ की टीम 12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। बिहार क्रिकेट संगठन की आंतरिक खींचतान के चलते बिहार की टीम अंतिम मौके पर चुनी जा सकी थी।