    Ranji Trophy: रजत पाटीदार ने लगाया शतक, मेजबान मध्य प्रदेश को पंजाब के खिलाफ मिली बढ़त

    रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश ने पंजाब के खिलाफ महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। कप्तान रजत पाटीदार ने 107 रन बनाकर 16वां शतक पूरा किया। वेंकटेश अय्यर ने 73 रन की पारी खेली। एमरल्ड हाइट्स स्कूल मैदान पर मध्य प्रदेश की टीम ने 6 विकेट पर 305 रन बनाए।

    By Kapeesh Dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 01:23:39 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 01:25:48 PM (IST)
    शतकीय पारी के दौरान शॉट लगाते मध्य प्रदेश टीम के कप्तान रजत पाटीदार।

    HighLights

    1. पंजाब के दो स्पिनरों ने तीन-तीन विकेट आपस में बांटे।
    2. मेजबान टीम की बढ़त 73 रनों की हो गई थी।
    3. पंजाब की पहली पारी 232 रनों पर समेट दी थी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कप्तान रजत पाटीदार की अगुआई में मध्य प्रदेश टीम ने रणजी ट्राफी अभियान के पहले मैच के दूसरे ही दिन पंजाब के खिलाफ महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। इसमें कप्तान पाटीदार (नाबाद 107) ने प्रथमश्रेणी क्रिकेट में अपना 16वां शतक भी पूरा किया। हरफनमौला वेंकटेश अय्यर ने भी 73 रनों की पारी खेली। पंजाब की पहली पारी 232 रनों पर समेटने के बाद मप्र ने पहली पारी में छह विकेट पर 305 रन बना लिए हैं।

    मेजबान टीम की बढ़त 73 रनों की हो गई है। एमरल्ड हाइट्स स्कूल मैदान पर गुरुवार को मप्र की शुरुआत खराब रही। ओपनर हर्ष गवली सिर्फ आठ रन बनाकर पवैलियन लौट गए। बाएं हाथ के स्पिनर प्रेरित दत्ता की गेंद पर सलिल अरोरा ने बड़ी तेजी से उन्हें स्टंपिंग किया। गवली ने सिर्फ आठ रन बनाए। हिमांशु मंत्री और यश दुबे ने 16 रनों की भागीदारी की थी कि ऑफ स्पिनर नमन धीर ने यश दुबे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया।


    मंत्री ने पिछले सत्र के कप्तान शुभम शर्मा (41 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 48 रनों की भागीदारी की, वहीं शुभम ने कप्तान पाटीदार के साथ 57 रन जोड़े। पांचवें विकेट के लिए रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर ने 147 रनों की भागीदारी कर मध्य प्रदेश को पंजाब से आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाई।

    इस साझेदारी को प्रेरित दत्ता ने तोड़ते हुए अय्यर को अपना शिकार बनाया। उनकी गेंद पर उदय शहरन ने शार्ट लेग पर अय्यर का खूबसूरत कैच लपका। दिन का खेल समाप्त होने तक पाटीदार के साथ सारांश जैन दो रन बनाकर क्रीज पर थे। पंजाब के दोनों स्पिनरों ने तीन-तीन विकेट आपस में बांटे।

