Ranji Trophy: रजत पाटीदार ने लगाया शतक, मेजबान मध्य प्रदेश को पंजाब के खिलाफ मिली बढ़त

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कप्तान रजत पाटीदार की अगुआई में मध्य प्रदेश टीम ने रणजी ट्राफी अभियान के पहले मैच के दूसरे ही दिन पंजाब के खिलाफ महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। इसमें कप्तान पाटीदार (नाबाद 107) ने प्रथमश्रेणी क्रिकेट में अपना 16वां शतक भी पूरा किया। हरफनमौला वेंकटेश अय्यर ने भी 73 रनों की पारी खेली। पंजाब की पहली पारी 232 रनों पर समेटने के बाद मप्र ने पहली पारी में छह विकेट पर 305 रन बना लिए हैं।

मेजबान टीम की बढ़त 73 रनों की हो गई है। एमरल्ड हाइट्स स्कूल मैदान पर गुरुवार को मप्र की शुरुआत खराब रही। ओपनर हर्ष गवली सिर्फ आठ रन बनाकर पवैलियन लौट गए। बाएं हाथ के स्पिनर प्रेरित दत्ता की गेंद पर सलिल अरोरा ने बड़ी तेजी से उन्हें स्टंपिंग किया। गवली ने सिर्फ आठ रन बनाए। हिमांशु मंत्री और यश दुबे ने 16 रनों की भागीदारी की थी कि ऑफ स्पिनर नमन धीर ने यश दुबे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया।