IND vs NZ: गिल की गैरमौजूदगी में अय्यर की अग्निपरीक्षा, आखिरी दो वनडे में तीन बदलाव के साथ उतरेगा भारत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज जारी है। भारत 2-0 से आगे है। ऐसे में टीम इंडिया बचे हुए मुकाबलों में बदलाव के संयोजन के साथ उतरेगी। हेमिल्टन में होने वाला तीसरा एकदिवसीय बारिश की वजह से रद हो गया।

जिसके बाद कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल और तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए वेलिंगटन रवाना हो गए। टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक और गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल भी साथ गए हैं। ऐसे में शुक्रवार को हो ने वाले चौथे वनडे में टीम की कमान श्रेयस अय्यर के कंधों पर होगी।