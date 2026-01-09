विराट कोहली ने खत्म किया 3 साल का 'सूखा', सोशल मीडिया पर शेयर की खास तस्वीरें, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भरी हुंकार

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली अपने खेल के साथ-साथ अपने अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही कोहली ने एक ऐसी पुरानी परंपरा तोड़ी है, जिसने सोशल मीडिया पर उनके फैंस को हैरान और खुश कर दिया है। कोहली ने करीब तीन साल से चले आ रहे एक खास 'सूखे' को खत्म कर दिया है।
मैदान पर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाने वाले विराट कोहली पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी चीजें कम ही शेयर कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने तकरीबन तीन साल बाद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ट्रेनिंग की तस्वीरें पोस्ट की हैं। आखिरी बार उन्होंने 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल के दौरान ऐसी तस्वीरें साझा की थीं।
कोहली ने कुल तीन फोटो पोस्ट की हैं। पहली तस्वीर में वह नेट्स पर बल्लेबाजी का अभ्यास करते दिख रहे हैं, दूसरी में टीम के साथियों के साथ ड्रिल कर रहे हैं और तीसरी फोटो में वह अपना किटबैग लेकर ग्राउंड की ओर जाते नजर आ रहे हैं।
विराट कोहली अब अपना पूरा ध्यान क्रिकेट के सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट 'वनडे' पर लगा रहे हैं। उनका लक्ष्य 2027 में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप खेलना है। इसके लिए उन्होंने अभी से कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। 11 जनवरी से वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए कोहली पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। उनके फैंस के लिए यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि वे कोहली को पुराने आक्रामक अंदाज में ट्रेनिंग करते देखने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।
कोहली का हालिया प्रदर्शन उनकी फिटनेस और फॉर्म की गवाही देता है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुरुआती दो मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद, उन्होंने तीसरे मैच में शानदार अर्धशतक जड़कर दमदार वापसी की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उन्होंने लगातार दो शतक लगाकर यह साबित कर दिया कि उनमें अभी बहुत क्रिकेट बाकी है।
वडोदरा वनडे कोहली के लिए इस साल की पहली बड़ी चुनौती होगी। न्यूजीलैंड की मजबूत टीम के खिलाफ कोहली की नजरें एक बार फिर बड़ी पारी खेलकर अपनी रैंकिंग सुधारने और टीम इंडिया को जीत दिलाने पर होंगी। उनके ट्रेनिंग सत्र की इन तस्वीरों ने कीवी टीम के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।