विराट कोहली ने खत्म किया 3 साल का 'सूखा', सोशल मीडिया पर शेयर की खास तस्वीरें, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भरी हुंकार

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली अपने खेल के साथ-साथ अपने अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही कोहली ने एक ऐसी पुरानी परंपरा तोड़ी है, जिसने सोशल मीडिया पर उनके फैंस को हैरान और खुश कर दिया है। कोहली ने करीब तीन साल से चले आ रहे एक खास 'सूखे' को खत्म कर दिया है।

इंस्टाग्राम पर खत्म हुआ 3 साल का इंतजार मैदान पर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाने वाले विराट कोहली पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी चीजें कम ही शेयर कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने तकरीबन तीन साल बाद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ट्रेनिंग की तस्वीरें पोस्ट की हैं। आखिरी बार उन्होंने 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल के दौरान ऐसी तस्वीरें साझा की थीं।