Indian वनडे टीम के ड्रेसिंग रूम में तनाव... गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच बिगड़े संबंध

स्पोर्टस् डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे ड्रेसिंग रूम का माहौल कथित तौर पर तनावपूर्ण है। रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई फिलहाल भारतीय टेस्ट टीम के प्रदर्शन की समीक्षा नहीं करेगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे और टी20 सीरीज़ के बाद समीक्षा बैठक ज़रूर हो सकती है, जिसका मुख्य एजेंडा वनडे टीम के अंदरूनी माहौल पर चर्चा करना होगा।

बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार, टी20 और टेस्ट टीमों का माहौल शानदार है, लेकिन वनडे टीम का माहौल अच्छा नहीं है। यहां तक कि पहले वनडे के बाद बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि किसी भी समीक्षा बैठक की जरूरत नहीं है।

गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच तनाव बीसीसीआई के एक अंदरूनी सूत्र ने यह संकेत दिया है कि मुख्य कोच गौतम गंभीर और टीम के दो सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, के संबंध अब उतने सौहार्दपूर्ण नहीं हैं जितने होने चाहिए। इसका असर आने वाले समय में टीम के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। सूत्र ने बताया कि रोहित और विराट के भविष्य को लेकर आने वाले समय में बैठक हो सकती है। यह महत्वपूर्ण बैठक रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे या विशाखापत्तनम में हो सकती है। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज़ के दौरान रोहित शर्मा और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर के बीच भी किसी बातचीत का न होना चर्चा का विषय रहा है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से लेकर वर्तमान वनडे सीरीज़ के दौरान गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच भी कोई ख़ास बातचीत होते हुए नहीं दिखी है।