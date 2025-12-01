मेरी खबरें
    भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गौतम गंभीर और वरिष्ठ खिलाड़ी रोहित व कोहली के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। इस माहौल को लेकर बीसीसीआई वनडे और टी20 सीरीज के बाद समीक्षा बैठक कर सकती है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 03:20:37 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 03:20:37 PM (IST)
    Indian वनडे टीम के ड्रेसिंग रूम में तनाव... गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच बिगड़े संबंध
    टीम इंडिया के हेड कोच हैं गौतम गंभीर

    HighLights

    1. वनडे टीम के कोच और विराट-रोहित में तालमेल नहीं है।
    2. बोर्ड की खिलाड़ियों के भविष्य और टीम के माहौल पर बैठक।
    3. विराट का रुख: उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वापसी से स्पष्ट इनकार किया।

    स्पोर्टस् डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे ड्रेसिंग रूम का माहौल कथित तौर पर तनावपूर्ण है। रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई फिलहाल भारतीय टेस्ट टीम के प्रदर्शन की समीक्षा नहीं करेगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे और टी20 सीरीज़ के बाद समीक्षा बैठक ज़रूर हो सकती है, जिसका मुख्य एजेंडा वनडे टीम के अंदरूनी माहौल पर चर्चा करना होगा।

    बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार, टी20 और टेस्ट टीमों का माहौल शानदार है, लेकिन वनडे टीम का माहौल अच्छा नहीं है। यहां तक कि पहले वनडे के बाद बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि किसी भी समीक्षा बैठक की जरूरत नहीं है।


    गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच तनाव

    बीसीसीआई के एक अंदरूनी सूत्र ने यह संकेत दिया है कि मुख्य कोच गौतम गंभीर और टीम के दो सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, के संबंध अब उतने सौहार्दपूर्ण नहीं हैं जितने होने चाहिए। इसका असर आने वाले समय में टीम के प्रदर्शन पर पड़ सकता है।

    सूत्र ने बताया कि रोहित और विराट के भविष्य को लेकर आने वाले समय में बैठक हो सकती है। यह महत्वपूर्ण बैठक रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे या विशाखापत्तनम में हो सकती है।

    इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज़ के दौरान रोहित शर्मा और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर के बीच भी किसी बातचीत का न होना चर्चा का विषय रहा है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से लेकर वर्तमान वनडे सीरीज़ के दौरान गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच भी कोई ख़ास बातचीत होते हुए नहीं दिखी है।

    बीसीसीआई की नाराजगी और विराट का संन्यास पर बयान

    एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर बीसीसीआई नाराज है : इंटरनेट मीडिया पर जिस तरह से विराट और रोहित के प्रशंसक मुख्य कोच गौतम गंभीर को ट्रोल कर रहे हैं, उससे बोर्ड बेहद नाखुश है।

    इन सबके बीच, विराट कोहली ने खुद ही टेस्ट प्रारूप में वापसी की अटकलों पर विराम लगा दिया है। मैच के बाद हर्षा भोगले ने जब उनसे पूछा कि क्या वह सिर्फ वनडे प्रारूप में खेलेंगे, तो कोहली ने हंसते हुए जवाब दिया, "हां, मैं केवल वनडे ही खेलूंगा।" उन्होंने 37 साल की उम्र का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें रिकवरी का भी ध्यान रखना होगा।

    बीसीसीआई सचिव ने खारिज की अफवाहें

    इससे पहले, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने उन सभी अटकलों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि बोर्ड विराट कोहली को टेस्ट संन्यास वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। सैकिया ने कहा कि कोहली को लेकर जो कहा जा रहा है, वह महज एक अफवाह है और इस बारे में बोर्ड की ओर से कोई चर्चा नहीं हुई है।

