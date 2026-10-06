भारत और वेस्टइंडीज टी-20 मुकाबले पर गहराया संकट !, गोमती नदी के जलस्तर से बाढ़ जैसे हालात, स्टेडियम के आसपास घुटने तक पानी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 मुकाबले से पहले सोमवार को इकाना स्टेडियम के आसपास की यातायात व्यवस्था की परीक्षा ले ली गई। गोमती नदी में बढ़े जलस्तर के बाद स्टेडियम के आसपास कई स्थानों पर घुटने तक पानी भर गया है।

जलभराव इतना अधिक है कि पैदल राहगीरों के साथ वाहन चालकों को भी आवाजाही में मुश्किल हो रही है। स्टेडियम के गेट नंबर दो के सामने अंडरपास में पानी भरने के कारण वाहनों का आवागमन रोकना पड़ा। इससे आसपास के मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ गया।