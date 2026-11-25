स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 24 नवंबर 2026 सोमवार का दिन भारतीय क्रिकेट के लिहाज से बेहद अहम रहा। इस दिन दो भारतीय युवा बल्लेबाजों ने जमकर सनसनी मचाई। अलग-अल मैदानों पर ऐसी बल्लेबाजी का उदाहरण पेश किया जिससे रिकॉर्ड्स बुक में हलचल मच गई।

पहले दिल्ली के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए प्रियांश आर्या ने 181 रनों की तूफानी पारी खेली और कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए। प्रियांश आर्या के बाद वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में यूएई के खिलाफ मचा दी और मात्र 52 गेंदों पर दोहरा शतक ठोक दिया। वैभव की इस बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत हैरान है। इस पारी के दम पर वैभव ने कई बड़े विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने दोहरा शतक पूरा करने के लिए 28 छक्के लगाए। भारत ने मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रियांश ने तोड़े कई रिकॉर्ड बता दें कि, पहले प्रियांश आर्या ने 68 गेंदों पर 181 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और 19 छक्के ठोके। इसी के साथ वह टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने केएल राहुल को पीछे छोड़ा है।