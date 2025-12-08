अब अपनी बेटी के जन्मदिन पर अगला मैच खेलेंगे विराट कोहली, जानें कब और कौन सी टीम के खिलाफ

स्पोर्ट डेस्क। विराट का बल्ला साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैच की सीरीज में खूब गरजा। दो शतक के साथ विराट ने इस सीरीज में 302 रन बनाए। इसके चलते उनको इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड भी मिला। अब जब यह सीरीज खत्म हो चुकी है, तो फैंस को उनके अगले मैच का इंतजार है। चलिए आपको बताते हैं कि विराट का अगला मैच कब और किस टीम के खिलाफ होने वाला है।

विराट वर्तमान में भारतीय टीम की तरफ से सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। भारतीय टीम ने इस साल के लिए अपने सभी वनडे मैच खेल लिए हैं, अब अगला सीरीज अगले साल होने वाला है। यानी कि अब जनवरी 2026 में भारतीय टीम अपना वनडे मैच खेलने उतरेगी,जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो, विराट कोहली अपना अगला मैच 11 जनवरी को खेलेंगे। इस दिन रोहित शर्मा भी अपना अगला मैच खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने भी टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है।

बेहद खास दिन

विराट कोहली के लिए अगला मैच बेहद खास दिन होने वाला है, क्योंकि इसी दिन उनकी बेटी वामिका कोहली का 5वां जन्मदिन है। वामिका का जन्म 11 जनवरी, 2021 को हुआ था।

3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज होनी है। जिसमें पहला वनडे मैच 11 जनवरी को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में होगा, दूसरा वनडे मैच राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट ग्राउंड में 14 जनवरी को खेला जाएगा और सीरीज का आखिरी मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में 18 जनवरी को खेला जाएगा।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी

विराट कोहली का साउथ अफ्रीक के खिलाफ 3 वनडे मैच का सीरीज काफी शानदार गया। रांची में खेले गए पहले वनडे में उन्होंने 135 रन की शानदार बल्लेबाजी की। दूसरा वनडे जो रायपुर में खेला गया था, उसमें उन्होंने 102 रन बनाए। तीसरे मैच में भी उन्होंने अपने विराट क्लास का परिचय देते हुए 65 रन बनाए। इस सीरीज में 2 शतक के साथ विराट 84 शतक पूरा कर चुके हैं। वनडे में 53 शतक के साथ वे किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं।