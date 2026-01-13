IPL 2026: चिन्नास्वामी नहीं, अब इन दो शहरों में होंगे RCB के घरेलू मैच, RR का भी बदला वेन्यू

स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल 2026 के आगाज से पहले क्रिकेट गलियारों में एक बड़ी खबर सुर्खियां बटोर रही है। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अपने पारंपरिक होम ग्राउंड एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम को छोड़कर आगामी सीजन के लिए दो नए वेन्यू पर घरेलू मैच खेलने की तैयारी में है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आरसीबी के होम मैच अब नवी मुंबई और रायपुर में आयोजित किए जा सकते हैं।
चिन्नास्वामी स्टेडियम और आरसीबी के फैंस का रिश्ता दशकों पुराना है, लेकिन यह फैसला एक दुखद घटना की वजह से लिया जा रहा है। आईपीएल 2025 के फाइनल में आरसीबी की ऐतिहासिक जीत के बाद स्टेडियम के बाहर भारी भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 मासूमों की जान चली गई थी। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की चुनौतियों को देखते हुए बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी ने होम ग्राउंड को बेंगलुरु से शिफ्ट करने का कठिन निर्णय लिया है।
केवल आरसीबी ही नहीं, बल्कि राजस्थान रॉयल्स (RR) ने भी अपना होम ग्राउंड बदलने का फैसला किया है। जयपुर में स्थानीय क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ चल रहे मतभेदों के कारण राजस्थान रॉयल्स अब पुणे के MCA स्टेडियम को अपना नया घर बनाएगी। आईपीएल 2026 में फैंस को न केवल टीमों के बीच, बल्कि बदले हुए घरेलू मैदानों के साथ एक नया रोमांच देखने को मिलेगा।
