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ग्वालियर की वैभवी का राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में चयन, आंध्र प्रदेश में करेंगी एमपी टीम का प्रतिनिधित्व

भिंड जिले की हीरापुरा निवासी और होनहार बास्केटबाल खिलाड़ी वैभवी सिंह राजावत ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

By Digital DeskEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 01:47:00 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 01:47:00 PM (IST)
ग्वालियर की वैभवी का राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में चयन, आंध्र प्रदेश में करेंगी एमपी टीम का प्रतिनिधित्व
टीम की साथी खिलाड़ियों के साथ वैभवी राजावत, फाइल फोटो

HighLights

  1. वैभवी सिंह राजावत ने किया नाम रोशन
  2. राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में चयन
  3. आंध्र प्रदेश में करेंगी टीम का प्रतिनिधित्व

डिजिटल टीम, ग्वालियर। भिंड जिले की हीरापुरा निवासी और होनहार बास्केटबाल खिलाड़ी वैभवी सिंह राजावत ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

प्लेइंग फाइव में मिली जगह

ग्वालियर में रहकर बास्केटबॉल अभ्यास कर रहीं वैभवी का चयन 51वीं सब-जूनियर अंडर-14 नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप-2026 के लिए मध्य प्रदेश की टीम में हुआ है। खास बात यह है कि उन्हें टीम के प्लेइंग फाइव में जगह मिली है।

आंध्र प्रदेश में खेला जा रहा टूर्नामेंट

राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में वैभवी मध्य प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। वह डॉक्टर अखिलेश सिंह एवं डॉक्टर कुसुम सिंह की पुत्री हैं।