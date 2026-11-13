World Snooker Championship: मेंहदी लगे हाथों से देश के लिए पदक जीतने उतरेगी इंदौर की बेटी

कपीश दुबे, नईदुनिया, इंदौर। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, दूर से रिश्तेदार आने लगे हैं, काम इतने हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे... मगर जिसकी शादी है वह अभ्यास में जुटी है क्योंकि देश की भी जिम्मेदारी उसपर है। हाथों में मेंहदी लगना है, लेकिन यह बिटिया हाथों में क्यू थामकर स्नूकर की टेबल पर निशाने लगा रही है।

शहर में आयोजित हो रही विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में दुनिया के 30 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय टीम में इंदौर की बेटी इशिका शाह भी शामिल हैं। इशिका का चयन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन के चलते हुआ है। पिछले महीने ही इशिका ने अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ स्नूकर चैपियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। मगर अबकी बार दोहरी चुनौती है। इसी माह इशिका की शादी भी है।

इशिका ने बताया मुझे 15 नवंबर को मेंहदी लगेगी और 16 नवंबर को रिसेप्शन है। इसके अगले ही दिन से मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लूंगी। वे बताती हैं, मैं सुबह अभ्यास के लिए जाती हूं। फिर दिन में शादी की तैयारियां और खरीदारी करती हूं। शाम को घर लौटने के बाद फिर अभ्यास करती हूं। इसके बाद मैं और मेरे मंगेतर दिव्येश कोठारी मिलकर महिला संगीत के लिए डांस की प्रेक्टिस करने जाते हैं। पापा चाहते हैं कि देश के लिए पदक लाऊं यह पूछने पर कि मेहमान आपके घर आ रहे हैं और आप अभ्यास करने चली जाती हैं तो किसी को बुरा नहीं लगता? इस पर इशिका बताती हैं, मेरी मम्मी प्रीति शाह और पापा हेतल शाह का शुरू से मुझे समर्थन रहा है। मेरे पापा ने स्नूकर में आगे बढ़ने का मेरा सपना पूरा करने के लिए बहुत त्याग किया है।