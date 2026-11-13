दुनिया को स्नूकर सिखाने वाले मध्य प्रदेश में 100 साल में पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दुनिया को स्नूकर का खेल सिखाने वाले मध्य प्रदेश में डेढ़ सौ साल में पहली बार विश्व चैंपियनशिप हो रही है। दुनिया की निगाह भारत पर है और भारत की उम्मीदों का भार इंदौर के होनहारों के कंधों पर है। बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएसएफआई) की स्थापना के 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में इस प्रतिष्ठित स्पर्धा की मेजबानी इंदौर को सौंपी गई।

बीएसएफआई के तत्वावधान में स्थानीय यशवंत क्लब में 12 से 21 नवंबर तक वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप आयोजित किया जा रहा है। स्पर्धा का औपचारिक शुभारंभ गुरुवार को हुआ, जबकि प्रथम चरण के मैच शुक्रवार से शुरू होंगे। स्पर्धा में 30 से अधिक देशों के लगभग 150 से ज्यादा चुने हुए महिला एवं पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

भारतीय टीम को मजबूती मिली बीएसएफआई के सचिव सुनील बजाज ने बताया कि स्पर्धा में इंदौर और मध्य प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की उपस्थिति से भारतीय टीम को मजबूती मिली है। इंदौर के केतन चावला और रितिक जैन के साथ ही भोपाल के अनुराग गिरी और पीयूष कुशवाह भारतीय चुनौती पेश करेंगे। केतन दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। हाल ही में चीन में संपन्न वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप में उन्होंने अपने प्रदर्शन के सहारे भारत को रजत पदक दिलाया था। केतन बिलियर्ड्स के भी अच्छे खिलाड़ी हैं और 13 बार के राज्य चैंपियन हैं। रितिक जैन भारत के नौवें क्रम के खिलाड़ी हैं। वहीं अनुराग गिरि राष्ट्रीय उपविजेता हैं, जबकि पीयूष कुशवाह राज्य के नंबर एक खिलाड़ी हैं। इनके अलावा इंदौर की ही अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अमी कमानी और इशिका शाह भी स्पर्धा के महिला वर्ग में भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगी। अमी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए कई पदक जीत चुकी हैं।