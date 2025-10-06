US के नाकामुरा ने D Gukesh को हराया, फिर उनका किंग उठाकर दर्शकों की ओर फेंक दिया, देखिए Video

स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: अमेरिका के आर्लिंगटन में भारत और यूएसए के बीच पहला चेकमेट इवेंट खेला गया। जिसमें अमेरिका के सतरंज खिलाड़ी ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को हराकर यूएस को 5-0 से शानदार जीत दिलाई। गुकेश को हराने के बाद हिकारू ने कुछ ऐसा किया कि विवाद खड़ा हो गया।
बता दें कि यूएस की ओर से खेल रहे हिकारू नाकामुरा ने शतरंज का मैच जीता। जिसके बाद उन्होंने डी गुकेश का किंग बोर्ड से उठाकर दर्शकों की ओर फेंक दिया। उनकी इस हरकर से वहां बैठे दर्शक चौंक गए। साथ ही इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे अपमानजनक बताया, वहीं कुछ लोगों ने इस हरतक जीते के जश्न का हिस्सा बताया।
वायरल वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा (Hikaru Nakamura) ने डी गुकेश का किंग उठाया और दर्शकों के बीच फेंक दिया, वहीं उनके प्रतिद्वंदी गुकेश अपने स्वभाव के अनुरूप शांत बैठे रहे और अन्य गोटियों को उनके स्थान पर सजाते नजर आए। उनके इस व्यावहार को लेकर दुनिया भर के लोगों ने उन्हें सम्मान दिया।
HIKARU THROWS A PIECE TO THE CROWD TO CELEBRATE THE USA 5-0! @GMHikaru
What an event!! 🔥👏 @CheckmateUSAIND pic.twitter.com/LGnM8JLulJ
— Chess.com (@chesscom) October 5, 2025
वहीं इस पूरे घटना क्रम को लेकर हिकारू नाकामुरा का बयान आया, जिसमें उन्होंने जीत के बाद कहा कि "मैं जीत रहा था, दर्शक भी यह जान रहे थे, इसलिए जब शोर उठा तो मैं बहुत खुश था!"
बता दें कि मैच में कई तनावपूर्ण पल देखने को मिले। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के पास जीत के कई मौके। यूएसए ने आखिरी पलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी मुकाबले जीत लिए।
यह भी पढ़ें- IND W vs PAK W: छोरों के बाद छोरियों ने दी पाकिस्तान को पटखनी, 88 रनों से मैच किया अपने नाम
बता दें कि गुकेश-नाकामुरा मैच से पहले भारत से ग्रैंडमास्टर अर्जुल इरिगैसी को फाबियानो कारुआना ने हराया, दिव्या देशमुख को कारिसा यिप, सागर शाह को लेवी रोजमैन और ईथन वाज को तानी आदेवुमी से हार मिली। इस तरह चेकमेट इवेंट में अमेरिका की टीम ने 5-0 से जीत हासिल की।