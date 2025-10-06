US के नाकामुरा ने D Gukesh को हराया, फिर उनका किंग उठाकर दर्शकों की ओर फेंक दिया, देखिए Video

स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: अमेरिका के आर्लिंगटन में भारत और यूएसए के बीच पहला चेकमेट इवेंट खेला गया। जिसमें अमेरिका के सतरंज खिलाड़ी ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को हराकर यूएस को 5-0 से शानदार जीत दिलाई। गुकेश को हराने के बाद हिकारू ने कुछ ऐसा किया कि विवाद खड़ा हो गया।

बता दें कि यूएस की ओर से खेल रहे हिकारू नाकामुरा ने शतरंज का मैच जीता। जिसके बाद उन्होंने डी गुकेश का किंग बोर्ड से उठाकर दर्शकों की ओर फेंक दिया। उनकी इस हरकर से वहां बैठे दर्शक चौंक गए। साथ ही इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे अपमानजनक बताया, वहीं कुछ लोगों ने इस हरतक जीते के जश्न का हिस्सा बताया।