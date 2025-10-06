मेरी खबरें
    US के नाकामुरा ने D Gukesh को हराया, फिर उनका किंग उठाकर दर्शकों की ओर फेंक दिया, देखिए Video

    आर्लिंगटन में खेले गए चेकमेट इवेंट अमेरिकी खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा ने जीत के बाद कुछ ऐसा किया, जिसे लेकर विवाद की स्थिति बन गई। इवेंट में भारत 5-0 से हार गया। आखिरी मैच जीतने के बाद नाकामुरा ने D Gukesh का किंग उठाकर दर्शकों के बीच फेंक दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 12:15:52 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 12:17:34 PM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: अमेरिका के आर्लिंगटन में भारत और यूएसए के बीच पहला चेकमेट इवेंट खेला गया। जिसमें अमेरिका के सतरंज खिलाड़ी ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को हराकर यूएस को 5-0 से शानदार जीत दिलाई। गुकेश को हराने के बाद हिकारू ने कुछ ऐसा किया कि विवाद खड़ा हो गया।

    बता दें कि यूएस की ओर से खेल रहे हिकारू नाकामुरा ने शतरंज का मैच जीता। जिसके बाद उन्होंने डी गुकेश का किंग बोर्ड से उठाकर दर्शकों की ओर फेंक दिया। उनकी इस हरकर से वहां बैठे दर्शक चौंक गए। साथ ही इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे अपमानजनक बताया, वहीं कुछ लोगों ने इस हरतक जीते के जश्न का हिस्सा बताया।

    वायरल वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा (Hikaru Nakamura) ने डी गुकेश का किंग उठाया और दर्शकों के बीच फेंक दिया, वहीं उनके प्रतिद्वंदी गुकेश अपने स्वभाव के अनुरूप शांत बैठे रहे और अन्य गोटियों को उनके स्थान पर सजाते नजर आए। उनके इस व्यावहार को लेकर दुनिया भर के लोगों ने उन्हें सम्मान दिया।

    वहीं इस पूरे घटना क्रम को लेकर हिकारू नाकामुरा का बयान आया, जिसमें उन्होंने जीत के बाद कहा कि "मैं जीत रहा था, दर्शक भी यह जान रहे थे, इसलिए जब शोर उठा तो मैं बहुत खुश था!"

    बता दें कि मैच में कई तनावपूर्ण पल देखने को मिले। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के पास जीत के कई मौके। यूएसए ने आखिरी पलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी मुकाबले जीत लिए।

    बता दें कि गुकेश-नाकामुरा मैच से पहले भारत से ग्रैंडमास्टर अर्जुल इरिगैसी को फाबियानो कारुआना ने हराया, दिव्या देशमुख को कारिसा यिप, सागर शाह को लेवी रोजमैन और ईथन वाज को तानी आदेवुमी से हार मिली। इस तरह चेकमेट इवेंट में अमेरिका की टीम ने 5-0 से जीत हासिल की।

