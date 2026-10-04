ग्वालियर की इशिका चौधरी को केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दी बधाई, एशियन गेम्स में हॉकी टीम के स्वर्ण पदक जीतने पर जताया गर्व

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर/दिल्ली। एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी एवं ग्वालियर की बेटी इशिका चौधरी से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉल कर बात की और उनकी शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इशिका और पूरी भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। ग्वालियर की बेटी के रूप में इशिका की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने पूरे ग्वालियर का गौरव बढ़ाया है।

2028 के लिए किया क्वालीफाई

उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम के ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई करने पर इशिका और पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब से ही ओलंपिक की तैयारी में जुटने का समय है।

बातचीत के दौरान इशिका ने अपने प्राथमिक गुरु अविनाश भटनागर और ग्वालियर अकादमी से मिले प्रशिक्षण को अपने खेल के सफर में महत्वपूर्ण बताया।

बता दें, भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत में ग्वालियर अकादमी की पूर्व खिलाड़ी इशिका सहित पी. सुशीला चानू और खरिबाम बिचू देवी ने अहम भूमिका निभाई।

क्रिकेट का बल्ला छोड़ थामी हॉकी स्टिक

ग्वालियर के थाटीपुर क्षेत्र मेहर कॉलोनी की निवासी इशिका चौधरी को छोटी उम्र में क्रिकेट खेलना पसंद था और एक क्रिकेटर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती थीं।

लेकिन मां की जिद के चलते इशिका ने क्रिकेट का बल्ला छोड़कर नन्हे-नन्हे हाथों में हॉकी स्टिक थामी और वर्ष 2011 में दर्पण मिनी स्टेडियम में मुख्य प्रशिक्षक अविनाश भटनागर के सानिध्य में हाकी की बारीकियां सीखना शुरू कर दिया।

एक साल में ही खेल में अन्य खिलाड़ियों से अलग दिखने वाली इशिका ने परिजन और गुरु अविनाश की अपेक्षाओं को और बढ़ा दिया। वर्ष 2012 में गुरु अविनाश भटनागर ने मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी की चयन प्रक्रिया में इशिका को उतारा।