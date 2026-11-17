नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सरहदों, भाषाओं, संस्कृतियों में बंटी दुनिया स्नूकर की अलग-अलग रंगों की गेंदों की तरह इंदौर में एक टेबल पर सिमट आई। कहीं देशों के बीच राजनीतिक मतभेद हैं तो कहीं सीमाओं पर युद्ध के बादल गरज रहे हैं, लेकिन मालवा की गुलाबी ठंड में सभी दूरियां नदारद दिखीं। यशवंत क्लब में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के मुख्य दौर का श्रीगणेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शाट खेलकर किया।

मुकाबलों की शुरुआत मंगलवार से होगी। मुख्यमंत्री लगे हाथ तीन दिन बाद भोपाल में आयोजित नौवीं महिला एशियन चैंपियंस ट्राफी हाकी टूर्नामेंट का न्यौता भी दे गए। भारतीय बिलियर्ड्स और स्नूकर संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी इंदौर को मिली है। मध्य प्रदेश में ही इस खेल का जन्म हुआ था। युद्ध में घिरे ईरान के खिलाड़ियों को भी यहां मुस्कुराते हुए देख यकीन हो जाता है कि खेल सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं, दुनिया को जोड़ने का सशक्त माध्यम भी है।