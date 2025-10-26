अब मिनटों में WhatsApp से डाउनलोड करें Aadhaar Card, इमरजेंसी में आएगा काम, जानिए आसान तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क: आधार कार्ड (Aadhaar Card Download) आज हर भारतीय नागरिक की पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है। चाहे बैंक अकाउंट खोलना हो, मोबाइल सिम लेना हो या सरकारी योजनाओं (Governmnet Schemes) का लाभ उठाना हो आधार की जरूरत हर जगह होती है। कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी हमारे पास नहीं होती या फोन में सेव नहीं रहती। ऐसे में सरकार की नई सुविधा बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। अब आप अपना आधार कार्ड सीधे WhatsApp के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं।

सरकार की ओर से शुरू किया गया MyGov हेल्पडेस्क चैटबॉट अब DigiLocker से लिंक्ड है। इसके जरिए आप कुछ ही मिनटों में अपना आधार कार्ड PDF फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। इस सर्विस का फायदा यह है कि अब UIDAI की वेबसाइट पर जाकर लंबे-चौड़े प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा।

इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले केवल दो चीजों की जरूरत होगी-

आपका WhatsApp नंबर वही होना चाहिए जो आपके आधार से लिंक्ड है। आपका DigiLocker अकाउंट आधार से जुड़ा होना चाहिए।

यदि ये दोनों तैयार हैं, तो आप कुछ सरल स्टेप्स में अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

WhatsApp पर आधार कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

1. सबसे पहले अपने मोबाइल में MyGov हेल्पडेस्क का आधिकारिक WhatsApp नंबर +91-9013151515 सेव करें।

2. अब WhatsApp खोलकर इस नंबर पर ‘Hi’ या ‘नमस्ते’ टाइप करके भेजें।

3. चैटबॉट कुछ विकल्प दिखाएगा, उनमें से ‘DigiLocker Services’ चुनें।

4. इसके बाद चैटबॉट आपसे आपका 12 अंकों का आधार नंबर मांगेगा। उसे दर्ज करें।

5. अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे WhatsApp चैट में ही डालें।

6. वेरिफिकेशन पूरा होते ही DigiLocker में मौजूद आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सामने आएगी।

7. यहां से ‘Aadhaar Card’ विकल्प चुनें और तुरंत आपका आधार कार्ड PDF फॉर्मेट में WhatsApp पर मिल जाएगा।

ध्यान रखने योग्य बातें

यह सुविधा पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि जारी किया गया PDF दस्तावेज़ डिजिटली साइन होता है।

यह सर्विस 24 घंटे, सातों दिन (24/7) उपलब्ध है।

डाउनलोड किया गया PDF फाइल प्रिंटेड आधार की तरह ही मान्य है।

इस प्रक्रिया में किसी CAPTCHA या अतिरिक्त पासवर्ड की जरूरत नहीं होती।

यह भी पढ़ें- त्योहारों के बीच फेल हुई IRCTC वेबसाइट, ‘साइट अनरीचेबल’ मैसेज से यूजर्स परेशान, तत्काल टिकट बुकिंग में दिक्कत

सरकार की यह पहल डिजिटल सुविधा को बढ़ावा देने और नागरिकों को तत्काल सेवा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब आधार कार्ड की जरूरत पड़ने पर उसे खोजने की झंझट नहीं, बस एक WhatsApp मैसेज से सब कुछ आसान हो गया है।