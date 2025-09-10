Apple ने iphone 17 के लॉन्च पर दिया सरप्राइज... लेकर आया सबसे पतला फोन, जानें फीचर और कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क। Apple ने कैलिफोर्निया में आयोजित ‘Awe Dropping’ इवेंट में अपनी नेक्स्ट जेनरेशन iPhone सीरीज पेश की। इस बार कंपनी ने न सिर्फ iPhone 17 को लॉन्च किया बल्कि पहली बार अल्ट्रा-स्लिम iPhone Air भी पेश किया, जो iPhone 16 Plus की जगह लेगा।

iPhone Air की खासियतें iPhone Air को कंपनी ने अब तक का सबसे पतला iPhone बताया है, जिसकी थिकनेस सिर्फ 5.6mm है। इसे 80% रिसाइकल्ड टाइटेनियम से बनाया गया है और इसमें फ्रंट व बैक दोनों तरफ Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन दिया गया है। इसमें 6.5-इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है, जो 3,000 निट्स पीक ब्राइटनेस और ProMotion 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है।