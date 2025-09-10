मेरी खबरें
    Apple ने iphone 17 के लॉन्च पर दिया सरप्राइज... लेकर आया सबसे पतला फोन, जानें फीचर और कीमत

    Apple ने कैलिफोर्निया में आयोजित ‘Awe Dropping’ इवेंट में अपनी नेक्स्ट जेनरेशन iPhone सीरीज पेश की। इस बार कंपनी ने न सिर्फ iPhone 17 को लॉन्च किया बल्कि पहली बार अल्ट्रा-स्लिम iPhone Air भी पेश किया, जो iPhone 16 Plus की जगह लेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 12:34:58 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 12:51:46 AM (IST)
    Apple ने iphone 17 के लॉन्च पर दिया सरप्राइज... लेकर आया सबसे पतला फोन, जानें फीचर और कीमत
    एप्पल ने नेक्स्ट जेनरेशन iPhone सीरीज पेश की

    HighLights

    1. Apple ने ‘Awe Dropping’ इवेंट में अपनी नेक्स्ट जेनरेशन iPhone सीरीज पेश की
    2. इसी बार अल्ट्रा-स्लिम iPhone Air भी पेश किया, यह iPhone 16 Plus की जगह लेगा
    3. इस iPhone Air को Apple ने अब तक का सबसे पतला iPhone बताया है

    टेक्नोलॉजी डेस्क। Apple ने कैलिफोर्निया में आयोजित ‘Awe Dropping’ इवेंट में अपनी नेक्स्ट जेनरेशन iPhone सीरीज पेश की। इस बार कंपनी ने न सिर्फ iPhone 17 को लॉन्च किया बल्कि पहली बार अल्ट्रा-स्लिम iPhone Air भी पेश किया, जो iPhone 16 Plus की जगह लेगा।

    iPhone Air की खासियतें

    iPhone Air को कंपनी ने अब तक का सबसे पतला iPhone बताया है, जिसकी थिकनेस सिर्फ 5.6mm है। इसे 80% रिसाइकल्ड टाइटेनियम से बनाया गया है और इसमें फ्रंट व बैक दोनों तरफ Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन दिया गया है। इसमें 6.5-इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है, जो 3,000 निट्स पीक ब्राइटनेस और ProMotion 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है।

    डिवाइस को पावर देता है नया A19 Pro प्रोसेसर और N1 चिप, जो Wi-Fi 6 व Bluetooth 6 सपोर्ट के साथ आता है। कैमरे की बात करें तो इसमें 48MP Fusion मेन कैमरा, 2X टेलीफोटो और 18MP फ्रंट कैमरा मिलता है।

    iPhone 17 के फीचर्स

    iPhone 17 में 6.3-इंच का बड़ा डिस्प्ले, Always-On मोड और ProMotion टेक्नोलॉजी दी गई है। फोन को A19 चिप से पावर किया गया है, जो पिछले A18 चिप से 20 प्रतिशत तेज है। इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी 3,000 निट्स तक बढ़ाई गई है।

    कैमरा सेटअप में डुअल रियर कैमरा दिया गया है जिसमें 48MP प्राइमरी और 12MP टेलीफोटो लेंस शामिल है, जबकि फ्रंट में 24MP कैमरा दिया गया है। बैटरी परफॉर्मेंस भी बेहतर की गई है और कंपनी का दावा है कि वीडियो प्लेबैक टाइम 8 घंटे तक का मिलेगा।

    iPhone 17 की भारत में कीमत

    भारत में iPhone 17 की शुरुआती कीमत ₹82,900 रखी गई है। इसे ब्लैक, वाइट, ब्लू, सेज और पर्पल समेत पांच रंगों में लॉन्च किया गया है।

    pixelcheck
