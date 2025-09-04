मेरी खबरें
    Apple अगले सिरी अपग्रेड को Google Gemini AI से दे सकता है पावर

    Apple 2026 के लिए निर्धारित अगली पीढ़ी के सिरी के लिए Google के Gemini AI का परीक्षण कर रहा है। यह कदम गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए बेहतर, मल्टीमॉडल सुविधाएँ ला सकता है—जिससे Apple अंततः AI दौड़ में आगे निकल सकता है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 04:45:51 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 04:55:06 PM (IST)
    Apple अगले सिरी अपग्रेड को Google Gemini AI से दे सकता है पावर
    Gemini AI

    Apple सिरी के अपने सबसे बड़े अपडेट में से एक तैयार कर रहा है, और इस बार यह अकेले नहीं जा सकता है। रिपोर्टों से पता चलता है कि कंपनी अपने वॉयस असिस्टेंट के एक नए, अधिक सक्षम संस्करण के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में Google के Gemini AI मॉडल का परीक्षण कर रही है।

    इस उन्नत सिरी के रोलआउट को 2026 तक के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि Apple इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या उसका अपना इन-हाउस AI OpenAI और Google की पसंद से मेल खा सकता है—या अगर कोई साझेदारी तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता होगी।

    साझेदारी बन रही है

    अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, Apple और Google ने सिरी के साथ मिथुन का परीक्षण करने के लिए पहले ही एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यदि परीक्षण सफल होते हैं, तो एकीकरण सिरी से आगे सफारी और स्पॉटलाइट खोज जैसी अन्य Apple सुविधाओं तक बढ़ सकता है। यह iPhone उपकरणों में उन्नत सारांश, मल्टीमॉडल समर्थन और बेहतर खोज कार्यों सहित नई AI- संचालित क्षमताओं को अनलॉक करेगा।

    गोपनीयता अभी भी मूल में है

    Apple ने हमेशा गोपनीयता और सुरक्षा पर जोर देते हुए आंतरिक रूप से AI उपकरण बनाने पर जोर दिया है। लेकिन देरी और तकनीकी असफलताओं के बाद, कंपनी मिथुन का उपयोग करने के लिए तैयार है—यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपयोगकर्ता डेटा सुरक्षित रहे, Apple के निजी कंप्यूट सर्वर पर चल रहा है।

    यह क्यों मायने रखता है

    यह कदम अंततः सिरी को प्रतिद्वंद्वी वॉयस असिस्टेंट के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर सकता है जो पहले से ही अत्याधुनिक AI मॉडल से लाभान्वित होते हैं। Apple के लिए, इसका मतलब है कि कैच-अप R&D पर वर्षों खर्च किए बिना Google के शक्तिशाली AI तक पहुंच प्राप्त करना। Google के लिए, यह मिथुन के लिए दुनिया भर में अरबों Apple उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने का द्वार खोलता है।

    बाजार प्रतिक्रिया

    संभावित गठजोड़ ने पहले ही निवेशकों का विश्वास बढ़ा दिया है। खबर के बाद अल्फाबेट के शेयरों में 3.7% की उछाल आई, जबकि Apple के शेयरों में 1.6% की वृद्धि हुई। विश्लेषक इसे एक जीत के रूप में देखते हैं: Apple सिरी को मजबूत करता है, और Google मिथुन की पहुंच का विस्तार करता है।

    आगे क्या है?

    यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो मिथुन-संचालित सिरी 2026 में शुरू होगा। Apple उपयोगकर्ताओं के लिए, इसका मतलब एक स्मार्ट, तेज और अधिक प्राकृतिक डिजिटल सहायक हो सकता है—जो सिरी के रोजमर्रा के iPhone उपयोग में कैसे फिट बैठता है, इसमें एक बड़ा बदलाव है।

