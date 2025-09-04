Apple अगले सिरी अपग्रेड को Google Gemini AI से दे सकता है पावर

Apple सिरी के अपने सबसे बड़े अपडेट में से एक तैयार कर रहा है, और इस बार यह अकेले नहीं जा सकता है। रिपोर्टों से पता चलता है कि कंपनी अपने वॉयस असिस्टेंट के एक नए, अधिक सक्षम संस्करण के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में Google के Gemini AI मॉडल का परीक्षण कर रही है।

इस उन्नत सिरी के रोलआउट को 2026 तक के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि Apple इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या उसका अपना इन-हाउस AI OpenAI और Google की पसंद से मेल खा सकता है—या अगर कोई साझेदारी तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता होगी।

साझेदारी बन रही है अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, Apple और Google ने सिरी के साथ मिथुन का परीक्षण करने के लिए पहले ही एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यदि परीक्षण सफल होते हैं, तो एकीकरण सिरी से आगे सफारी और स्पॉटलाइट खोज जैसी अन्य Apple सुविधाओं तक बढ़ सकता है। यह iPhone उपकरणों में उन्नत सारांश, मल्टीमॉडल समर्थन और बेहतर खोज कार्यों सहित नई AI- संचालित क्षमताओं को अनलॉक करेगा। Apple जल्द ही इस शहर में एक नया स्टोर खोल सकता है! यह iPhone 17 सीरीज के लॉन्च के साथ हो सकता है गोपनीयता अभी भी मूल में है Apple ने हमेशा गोपनीयता और सुरक्षा पर जोर देते हुए आंतरिक रूप से AI उपकरण बनाने पर जोर दिया है। लेकिन देरी और तकनीकी असफलताओं के बाद, कंपनी मिथुन का उपयोग करने के लिए तैयार है—यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपयोगकर्ता डेटा सुरक्षित रहे, Apple के निजी कंप्यूट सर्वर पर चल रहा है।