Ayushman Vay Vandana Card Yojana: सीनियर सिटीजन को मिलेगा मुफ्त इलाज, घर बैठे ऐसे बनवाएं कार्ड
Ayushman Vay Vandana Card Apply: वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देना है। इसके तहत हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस मेडिकल कवरेज उपलब्ध होगा। Ayushman App आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है।
Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 02:50:10 PM (IST)
Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 02:50:10 PM (IST)
Ayushman Vay Vandana Card yojana: आयुष्मान वय वंदना कार्ड की पूरी जानकारी
HighLights
- वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज
- आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रक्रिया जानें
- 70 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों के लिए योजना
डिजिटल डेस्क: भारत सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना (Ayushman Vay Vandana Card) शुरू की है। यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा है। इसके तहत बुजुर्गों को हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस मेडिकल कवरेज दिया जाएगा।
इस कार्ड का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका इस्तेमाल न केवल सरकारी अस्पतालों में बल्कि लिस्टेड प्राइवेट अस्पतालों में भी किया जा सकता है। योजना में 27 मेडिकल स्पेशियलिटी और करीब 1,961 तरह के इलाज और प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं। इसमें सर्जरी, ICU केयर, डायग्नोस्टिक टेस्ट और गंभीर बीमारियों का इलाज भी शामिल है।
कौन ले सकता है लाभ?
आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए पात्रता सिर्फ उम्र पर आधारित है। अगर आपकी उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें आय सीमा, सामाजिक स्थिति या किसी आर्थिक पात्रता की शर्त नहीं है।
आयुष्मान वय वंदना योजना कार्ड कैसे बनवाएं?
इस कार्ड को बनवाने की प्रक्रिया आसान है।
- सबसे पहले Google Play Store से Ayushman App डाउनलोड करें।
- ऐप खोलकर Beneficiary या Operator के रूप में लॉगिन करें।
- मोबाइल नंबर, कैप्चा और ऑथेंटिकेशन मेथड सेलेक्ट करें।
- अब अपना राज्य और आधार कार्ड डिटेल दर्ज करें।
- अगर नाम लिस्ट में नहीं दिख रहा है, तो OTP आधारित eKYC करें।
- अपनी पर्सनल डिटेल और डिक्लेरेशन फॉर्म भरें।
- OTP से वेरीफाई करें और कैटेगरी व पिन कोड डालें।
- चाहें तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसमें जोड़ सकते हैं।
- डिटेल वेरिफिकेशन और अप्रूवल के बाद आपका कार्ड जारी हो जाएगा।
सरकार की इस पहल से वरिष्ठ नागरिकों को न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी बल्कि उन्हें इलाज के खर्च की चिंता से भी छुटकारा मिलेगा।
