टेक डेस्‍क। सैमसंग का प्रीमियम एंड्रॉयड फोन मार्केट में सबसे वर्सेटाइल फोन है। यह इकलौता ऐसा डिवाइस है जिसमें बिल्ट-इन स्टाइलस है और इसमें पावरफुल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 फॉर गैलेक्सी चिपसेट के साथ फीचर-रिच कैमरा हार्डवेयर भी है।

टाटा ग्रुप की रिटेल ब्रांच सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा पर एक आकर्षक डील दे रही है। फ्लैगशिप एंड्रॉयड फोन (12 GB RAM + 256 GB स्टोरेज), जिसकी कीमत 1,84,999 रुपये है, अब सिर्फ 85,999 रुपये में मिल रहा है।

इस डिस्काउंट में एक्सचेंज ऑफर और बैंक EMI प्लान शामिल हैं। ट्रेड-इन के लिए इस्तेमाल किया गया पुराना फोन अच्छी कंडीशन में होना चाहिए और उसमें कोई फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए।

क्या आपको गैलेक्सी S26 अल्ट्रा खरीदना चाहिए?

हां, बिल्कुल। यह मार्केट में सबसे वर्सेटाइल फोन है। यह अकेला ऐसा डिवाइस है जिसमें बिल्ट-इन स्टाइलस है और यह फीचर-रिच कैमरा हार्डवेयर के साथ भी आता है।

Galaxy S26 Ultra में बेहतर लो-लाइट फोटोग्राफी के लिए बड़े अपर्चर और कम रोशनी में वाइब्रेंट, क्लियर फुटेज के लिए बेहतर नाइटोग्राफी वीडियो है।

इसकी अपग्रेडेड सुपर स्टेडी टेक्नोलॉजी वीडियो कैप्चर के दौरान स्टेबल फ्रेमिंग पक्का करती है। इसके AI ISP इम्प्रूवमेंट सेल्फी कैमरे तक जाते हैं, जो मिक्स्ड लाइटिंग में नेचुरल स्किन टोन और बेहतर डिटेल्स देते हैं।

खास बात यह है कि यह डिवाइस हाई-क्वालिटी वीडियो के अच्छे कम्प्रेशन के लिए एडवांस्ड प्रोफेशनल वीडियो (APV) स्टैंडर्ड को सपोर्ट करने वाला पहला Galaxy है।

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इतना ही नहीं; भारत में, Galaxy S26 Ultra खास तौर पर डेवलप किए गए 'Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy' चिपसेट के साथ आता है, जिसे Galaxy AI फीचर्स को आसानी से चलाने, AAA गेमिंग टाइटल्स, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और दूसरे हैवी-ड्यूटी टास्क को सपोर्ट करने के लिए कस्टम ऑप्टिमाइज़ किया गया है।