    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 03:27:20 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 03:27:20 PM (IST)
    ChatGPT Health फीचर लॉन्च, अब हेल्थ से जुड़ी बातचीत के लिए मिलेगा अलग और सुरक्षित स्पेस, जानें कैसे कर सकेंगे यूज
    टेक्नोलॉजी डेस्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुका OpenAI का चैटबॉट ChatGPT अब हेल्थकेयर के क्षेत्र में भी एक नया कदम बढ़ा रहा है। कंपनी ने ChatGPT के लिए ChatGPT Health नाम का एक नया फीचर पेश किया है, जिसमें यूजर्स को हेल्थ से जुड़ी बातचीत के लिए एक अलग और सुरक्षित डिजिटल स्पेस मिलेगा।

    यह नया फीचर खास तौर पर उन यूजर्स के लिए तैयार किया गया है, जो मेडिकल रिपोर्ट्स समझना चाहते हैं, डॉक्टर से मिलने से पहले सवाल तैयार करना चाहते हैं या फिर डाइट और फिटनेस से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं। कंपनी के अनुसार, यह हेल्थ स्पेस सामान्य चैट से पूरी तरह अलग होगा, जिससे संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रह सके।


    हेल्थ बातचीत के लिए अलग चैट सेक्शन

    ChatGPT Health में की गई सभी हेल्थ से जुड़ी चैट्स को रेगुलर चैट हिस्ट्री से अलग रखा जाएगा। इससे यूजर्स की निजी और मेडिकल जानकारी के लीक होने का जोखिम कम होगा। इस सेक्शन में यूजर्स हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े सवाल भी पूछ सकते हैं और सभी हेल्थ टॉपिक्स पर एक ही जगह बातचीत कर सकते हैं।

    वेलनेस ऐप्स से कनेक्ट होने की सुविधा

    इस फीचर की एक खास बात यह है कि इसमें थर्ड-पार्टी हेल्थ और वेलनेस ऐप्स को जोड़ने का विकल्प दिया गया है। यूजर्स अपने इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के साथ-साथ Apple Health और MyFitnessPal जैसे ऐप्स को ChatGPT Health से कनेक्ट कर सकेंगे।

    इन ऐप्स से मिले डेटा के आधार पर ChatGPT लैब रिपोर्ट्स को आसान भाषा में समझाने, मेडिकल अपॉइंटमेंट की तैयारी कराने और हेल्थ से जुड़े फैसलों में मदद करेगा।

    नींद, एक्टिविटी और इंश्योरेंस तक मदद

    ChatGPT Health के जरिए यूजर्स अपनी नींद और रोज़मर्रा की गतिविधियों को ट्रैक कर सकेंगे। इसके साथ ही डाइट और एक्सरसाइज से जुड़ी सलाह, हेल्थ प्लान की तुलना और इंश्योरेंस ऑप्शंस को समझने में भी यह फीचर सहायक होगा।फिलहाल कंपनी इस फीचर का पायलट टेस्ट कर रही है। आने वाले महीनों में इसे बड़े स्तर पर यूजर्स के लिए रोलआउट किए जाने की संभावना है।

