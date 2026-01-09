Gmail यूजर्स अलर्ट: क्या AI फीचर्स पढ़ रहे हैं आपके ईमेल? एक्सपर्ट की चेतावनी के बाद बढ़ी चिंता

टेक्नोलॉजी डेस्क। दुनियाभर में करोड़ों लोग Gmail का इस्तेमाल निजी बातचीत से लेकर जरूरी दस्तावेज साझा करने तक के लिए करते हैं। इसी भरोसे के बीच एक टेक एक्सपर्ट की चेतावनी ने ईमेल प्राइवेसी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इंजीनियरिंग यूट्यूबर डेवरी जोन्स ने दावा किया है कि कई Gmail अकाउंट डिफॉल्ट रूप से ऐसे सेट होते हैं, जिनमें ईमेल और अटैचमेंट तक AI टूल्स को एक्सेस मिल जाता है, ताकि स्मार्ट फीचर्स काम कर सकें। कई बार यूजर्स को इसकी जानकारी तक नहीं होती।

डेवरी जोन्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि संभव है Gmail यूजर्स अनजाने में AI आधारित फीचर्स के लिए ‘ऑप्ट-इन’ कर दिए गए हों, जिससे प्राइवेट मैसेज पढ़े जा सकते हैं। हालांकि Google का कहना है कि इस डेटा का इस्तेमाल AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए नहीं किया जाता, लेकिन प्राइवेसी विशेषज्ञों का मानना है कि डिफॉल्ट सेटिंग्स यूजर्स को भ्रमित कर सकती हैं और उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि वे कितनी अनुमति दे रहे हैं।

Gmail में स्मार्ट फीचर्स कैसे बंद करें जो यूजर्स अपनी प्राइवेसी को मजबूत करना चाहते हैं, वे Gmail के स्मार्ट फीचर्स को बंद कर सकते हैं। इसके लिए डेस्कटॉप या लैपटॉप पर Gmail खोलकर ‘See all settings’ पर जाएं और स्मार्ट फीचर्स सेक्शन में उस विकल्प को अनचेक करें, जिसमें Gmail, Chat और Meet के स्मार्ट फीचर्स चालू करने की बात लिखी होती है। इसके बाद ‘Manage Workspace smart feature settings’ पर क्लिक करना होगा। यहां से Google Workspace और अन्य Google प्रोडक्ट्स से जुड़े फीचर्स बंद किए जा सकते हैं। ऐसा करने पर Ask Gemini, कंटेंट समरी, Google Assistant सुझाव और अन्य ऑटोमैटिक रिकमेंडेशन जैसे टूल्स काम नहीं करेंगे।