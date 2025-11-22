Youtube यूजर्स के लिए गुड न्यूज, अब सीधे ऐप से ही कर पाएंगे चैट और वीडियो शेयरिंग, जल्द आएगा नया फीचर

टेक्नोलॉजी डेस्क। YouTube फिर से प्राइवेट इन-ऐप मैसेजिंग की वापसी की ओर बढ़ रहा है। छह साल पहले बंद किया गया यह फीचर अब दोबारा टेस्टिंग में है। प्लेटफॉर्म ने आयरलैंड और पोलैंड में 18+ यूजर्स के लिए एक नया वीडियो-शेयरिंग और चैट सिस्टम रोल आउट करना शुरू कर दिया है, जो ऐप के भीतर ही कंटेंट शेयरिंग को आसान और इंटरऐक्टिव बनाने का प्रयास है।

कैसे काम करेगा नया फीचर? YouTube के अनुसार, टेस्ट में शामिल यूजर्स ऐप में मौजूद शेयर बटन पर टैप करके एक फुल-स्क्रीन चैट विंडो खोल सकेंगे। यहां से वे: लंबे वीडियो, शॉर्ट्स और लाइवस्ट्रीम सीधे शेयर कर सकेंगे वन-ऑन-वन और ग्रुप चैट शुरू कर पाएंगे टेक्स्ट, इमोजी और दूसरे वीडियो के साथ रिप्लाई कर पाएंगे कंपनी का कहना है कि यह फीचर यूजर्स की सबसे लोकप्रिय मांगों में से एक रहा है, इसलिए इसे दोबारा आजमाया जा रहा है। इससे यूजर्स को अब वीडियो शेयर करने के लिए WhatsApp या Instagram जैसे अन्य ऐप पर स्विच नहीं करना पड़ेगा।

कड़े सेफ्टी मेकैनिज्म के साथ टेस्टिंग नया चैट फीचर केवल वयस्क यूजर्स के लिए उपलब्ध है। YouTube मैसेजेस पर कम्युनिटी गाइडलाइंस लागू करेगा और किसी भी संदिग्ध कंटेंट को रिव्यू कर सकेगा। चैट शुरू होने से पहले इनवाइट एक्सेप्ट करना जरूरी होगा और यूजर्स: चैनलों को ब्लॉक कर सकेंगे चैट्स रिपोर्ट कर सकेंगे भेजा गया मैसेज अनसेंड कर सकेंगे मैसेज अलर्ट्स सामान्य YouTube नोटिफिकेशन्स के साथ दिखेंगे। पुराना सिस्टम क्यों बंद हुआ था? YouTube ने 2019 में अपना निजी मैसेजिंग सिस्टम बंद कर दिया था। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक कारण नहीं बताया था, लेकिन माना जाता है कि चाइल्ड सेफ्टी चिंताओं के चलते यह कदम उठाया गया था। इसीलिए नए टेस्ट को केवल एडल्ट यूजर्स तक सीमित रखा गया है। देशों में लॉन्च हो सता है ये फीचर टेस्ट के नतीजों के आधार पर YouTube इस फीचर को अन्य देशों में भी लॉन्च कर सकता है। चुनिंदा क्षेत्रों में टेस्ट करने से कंपनी को डिजिटल सेफ्टी नियमों के बीच फीचर को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।