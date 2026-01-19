मूवी लवर्स प्रेमियों के लिए काम की खबर, एक ही सीट दो लोगों को क्यों नहीं मिलती? पढ़ें इसके पीछे की जादुई टेक्नोलॉजी

टेक्नोलॉजी डेस्क। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप BookMyShow या Paytm पर अपनी पसंदीदा सीट चुनते हैं, तो ठीक उसी पल दुनिया के किसी और कोने में बैठा व्यक्ति उसी सीट को बुक क्यों नहीं कर पाता? सिनेमाघरों में हाउसफुल होने के बावजूद कभी भी एक सीट पर दो लोग दावा नहीं करते। इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक बेहद जटिल और तेज रियल-टाइम लॉकिंग सिस्टम काम करता है।

कैसे काम करता है 'रियल-टाइम लॉकिंग'? जैसे ही आप अपनी मनपसंद सीट पर क्लिक करते हैं, सिस्टम उसे तुरंत रियल-टाइम लॉक कर देता है। इसका मतलब यह है कि जब तक आप अपना पेमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, वह सीट किसी और यूजर को उपलब्ध (Available) नहीं दिखेगी।