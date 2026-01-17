आधार से लिंक मोबाइल नंबर कैसे करें चेक? जानें UIDAI की आसान प्रक्रिया

टेक्नोलॉजी डेस्क। आधार कार्ड आज देश का सबसे अहम पहचान दस्तावेज बन चुका है। बैंक खाता खुलवाने, नया मोबाइल सिम लेने या किसी भी सरकारी और गैर-सरकारी सेवा का लाभ उठाने के लिए आधार की जरूरत पड़ती है। इन सेवाओं का फायदा लेने के लिए आधार से मोबाइल नंबर का लिंक होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर प्रक्रियाओं में ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है।

अगर आपको यह जानकारी नहीं है कि आपके आधार से कौन-सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जुड़ी हुई है, तो आप UIDAI के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI अपने पोर्टल पर यूजर्स को आधार अपडेट से लेकर लिंक मोबाइल और ईमेल की जांच जैसी कई सुविधाएं देती है।

आधार से लिंक मोबाइल नंबर या ईमेल कैसे चेक करें

स्टेप 1:

सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं। होम पेज पर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको Verify Email/Mobile Number का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

स्टेप 2:

क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां मोबाइल नंबर और ईमेल वेरिफिकेशन का विकल्प मिलेगा। यहां पहले यह चुनें कि आप मोबाइल नंबर चेक करना चाहते हैं या ईमेल आईडी।

स्टेप 3:

अब अपना आधार नंबर और वह मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस दर्ज करें, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वह आधार से लिंक है या नहीं। इसके बाद कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें।

पॉप-अप मैसेज के जरिए जानकारी

अगर दर्ज किया गया मोबाइल नंबर या ईमेल आधार से लिंक होगा, तो स्क्रीन पर पॉप-अप मैसेज के जरिए इसकी पुष्टि हो जाएगी। वहीं, लिंक न होने की स्थिति में भी आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी।

