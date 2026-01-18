मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    AI के दौर में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा, स्मार्टफोन और चैटबॉट्स पर कैसे लगाएं 'पेरेंटल कंट्रोल'? जानें ये खास टिप्स

    आज बच्चों के हाथ में पढ़ाई के नाम पर स्मार्टफोन और AI टूल्स पहुंच चुके हैं। ऐसे में माता-पिता के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि बच्चे किसी गलत या संवे ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 04:02:03 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 04:02:03 PM (IST)
    AI के दौर में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा, स्मार्टफोन और चैटबॉट्स पर कैसे लगाएं 'पेरेंटल कंट्रोल'? जानें ये खास टिप्स
    AI के दौर में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा

    टेक्नोलॉजी डेस्क। आज बच्चों के हाथ में पढ़ाई के नाम पर स्मार्टफोन और AI टूल्स पहुंच चुके हैं। ऐसे में माता-पिता के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि बच्चे किसी गलत या संवेदनशील कंटेंट के संपर्क में न आ जाएं। हालिया सर्वे में Salesforce ने बताया कि भारत में 73% लोग AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें 65% हिस्सेदारी Gen-Z की है। वहीं सोशल मीडिया और AI चैटबॉट्स के बढ़ते इस्तेमाल से फेक न्यूज, डीपफेक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े खतरे भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में Grok जैसे प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर भी सवाल उठे हैं।

    ऐसे में जरूरी है कि बच्चों के लिए AI और डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाया जाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं।

    फोन मॉनिटरिंग जरूरी

    माता-पिता को बच्चों की सिर्फ स्क्रीन नहीं, बल्कि डिजिटल एक्टिविटी पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके लिए Watcher जैसे ऐप्स मददगार हैं, जिनसे नोटिफिकेशन, लोकेशन और ऐप यूज टाइम देखा जा सकता है।

    टूल्स में पेरेंटल कंट्रोल ऑन करें

    ChatGPT: फैमिली अकाउंट के जरिए बच्चों की चैट लिमिट और कंट्रोल की जा सकती है।

    Google Gemini: Google Family Link के जरिए एक्सेस और ऐप कंट्रोल संभव है।

    YouTube: फैमिली लिंक और फैमिली सेंटर से सर्च, रिकमेंडेशन और टाइम लिमिट सेट करें।

    Instagram: ‘Supervision for Teens’ मोड से AI चैट, कीवर्ड और स्क्रीन टाइम कंट्रोल किया जा सकता है।

    एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए AI ऐप्स

    Net Nanny, Canopy और Qustodio जैसे पैरेंटल कंट्रोल ऐप्स AI की मदद से सेंसिटिव कंटेंट ब्लॉक करते हैं और पेरेंट्स को रिपोर्ट भेजते हैं।

    यह भी पढ़ें- Gmail यूजर्स अलर्ट: क्या AI फीचर्स पढ़ रहे हैं आपके ईमेल? एक्सपर्ट की चेतावनी के बाद बढ़ी चिंता


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.