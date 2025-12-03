मेरी खबरें
    WhatsApp जल्द ही 'Remind Me' फीचर सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर सकता है। यह फीचर उन सभी यूजर्स के लिए वरदान साबित होगा जो काम में व्यस्त होने के कारण अक्सर महत्वपूर्ण मैसेज का जवाब देना भूल जाते हैं। यदि आपको कोई मैसेज प्राप्त होता है और आप तुरंत जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उस टेक्स्ट के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 04:42:22 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 04:45:34 PM (IST)
    अब नहीं छूटेगा कोई जरूरी मैसेज! WhatsApp लाया 'Remind Me' फीचर, जानें इस्तेमाल करने का तरीका
    HighLights

    1. WhatsApp का नया 'Remind Me' फीचर जल्द ही सभी यूजर्स के लिए लॉन्च हो सकता है
    2. यह टूल यूजर्स को पढ़े गए मैसेज का जवाब देने के लिए रिमाइंडर सेट करने की सुविधा देता है
    3. रिमाइंडर के लिए आप प्रीसेट इंटरवल या अपनी पसंद का कस्टम समय और तारीख चुन सकते हैं

    टेक्नोलॉजी डिस्क। WhatsApp जल्द ही 'Remind Me' फीचर सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर सकता है। यह फीचर तब काम आएगा जब आप बिजी हों। ये आपको पढ़े गए (Read) मैसेज के लिए रिमाइंडर सेट करने की सुविधा देता है, ताकि आप बाद में उन महत्वपूर्ण चैट का जवाब देना न भूलें। ये फीचर अभी बीटा वर्जन में उपलब्ध है।

    क्या है WhatsApp का 'रिमाइंड मी' फीचर?

    इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस WhatsApp ने इस साल की शुरुआत में ही 'Remind Me' फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी थी। यह फीचर उन सभी यूजर्स के लिए वरदान साबित होगा जो काम में व्यस्त होने के कारण अक्सर महत्वपूर्ण मैसेज का जवाब देना भूल जाते हैं। यदि आपको कोई मैसेज प्राप्त होता है और आप तुरंत जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उस टेक्स्ट के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। मेटा (Meta) के स्वामित्व वाला यह प्लेटफॉर्म मैसेज को याद दिलाने के लिए कई प्रीसेट इंटरवल दिखाता है।


    कस्टम समय सेट करने का विकल्प

    इस फीचर की खासियत यह है कि यह केवल कुछ निश्चित समय सीमा तक ही सीमित नहीं है। आपको चार प्रीसेट टाइमर विकल्प मिलते हैं। 2 घंटे में, 8 घंटे में, 24 घंटे में, या कस्टम। यदि आप प्रीसेट ऑप्शन में से कोई एक नहीं चुनना चाहते हैं, तो 'कस्टम' विकल्प पर टैप करके अपनी जरूरत के अनुसार तारीख और समय निर्धारित कर सकते हैं। यह लचीलापन सुनिश्चित करता है कि आप ठीक उसी समय मैसेज को याद करें जब आप जवाब देने के लिए तैयार हों।

    WhatsApp में मैसेज रिमाइंडर कैसे सेट करें (Step-by-Step Guide)

    1. अपने स्मार्टफोन पर WhatsApp खोलें।

    2. उस टेक्स्ट मैसेज पर जाएं जिसके लिए आपको रिमाइंडर सेट करना है।

    3. मैसेज बॉक्स के राइट साइड में मौजूद 'सेंड बटन' को लॉन्ग-प्रेस (देर तक दबाएं) करें।

    4. स्क्रीन के टॉप-राइट कॉर्नर में दिए गए तीन-डॉट वाले मेन्यू पर टैप करें।

    5. 'रिमाइंड मी' बटन पर क्लिक करें।

    6. पॉप-अप विंडो में से कोई एक प्रीसेट ऑप्शन चुनें या 'कस्टम' पर टैप करके डेट और टाइम सेट करें।

