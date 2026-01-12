सावधान! कहीं आपका बैंक बैलेंस भी तो चुपचाप खाली नहीं कर रहा AutoPay? ऐसे चेक करें सभी एक्टिव सब्सक्रिप्शन

टेक्नोलॉजी डेस्क। कई बार मोबाइल पर अचानक UPI से पैसे कटने का मैसेज आ जाता है और समझ नहीं आता कि भुगतान आखिर किस लिए हुआ। न तो कोई ऑनलाइन खरीदारी की होती है और न ही किसी को पैसे ट्रांसफर किए होते हैं। ऐसे में अकसर यह कटौती UPI AutoPay सब्सक्रिप्शन की वजह से होती है।

दरअसल, ओटीटी प्लेटफॉर्म, मोबाइल रिचार्ज, म्यूजिक स्ट्रीमिंग या अन्य डिजिटल सेवाओं के लिए लोग AutoPay चालू कर देते हैं और बाद में उसे भूल जाते हैं। ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद भी सब्सक्रिप्शन अपने आप चलता रहता है। कई ऐप्स पर AutoPay एक्टिव होने से यह समझना मुश्किल हो जाता है कि पैसे कहां-कहां खर्च हो रहे हैं। नतीजा यह होता है कि महीने के अंत में अकाउंट से जरूरत से ज्यादा रकम निकल चुकी होती है।

क्या है AutoPay का छुपा हुआ नुकसान

AutoPay को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन सही समय पर इसे मैनेज न किया जाए तो यह फालतू खर्च बढ़ा सकता है। एक से ज्यादा सब्सक्रिप्शन एक्टिव होने पर यूजर को अंदाजा ही नहीं रहता कि कौन-सी सर्विस अभी भी चालू है। इसी कारण कई बार बिना जरूरत के पैसे कटते रहते हैं।

सरकारी पोर्टल से करें AutoPay का पूरा कंट्रोल

इस समस्या का आसान समाधान NPCI ने दिया है। यूजर्स एनपीसीआई के आधिकारिक पोर्टल upihelp.npci.org.in पर जाकर अपने सभी AutoPay सब्सक्रिप्शन एक ही जगह देख सकते हैं। इसके लिए सिर्फ मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होता है।

लॉगिन करने के बाद यूजर को अलग-अलग UPI ऐप्स की सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां से जुड़े सभी AutoPay सब्सक्रिप्शन एक ही डैशबोर्ड पर दिख जाते हैं। चाहें तो किसी भी AutoPay को Pause करके कुछ समय के लिए रोका जा सकता है या Revoke करके पूरी तरह बंद किया जा सकता है। इस तरह खाते से चुपचाप कट रहे पैसों पर आसानी से लगाम लगाई जा सकती है।