OnePlus 13R पर मिल रही बड़ी छूट, 40,000 रुपये से कम में प्रीमियम स्मार्टफोन पाने का मौका

टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आप लंबे समय से एक हाई-परफॉर्मेंस और प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बिल्कुल सही है। OnePlus 13R अब अपने लॉन्च प्राइस से काफी कम कीमत पर उपलब्ध है।

लॉन्च के समय इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 42,999 रुपये थी, लेकिन अब यह भारी डिस्काउंट के साथ करीब 35,000 रुपये की रेंज में खरीदा जा सकता है।

OnePlus 13R पर शानदार डिस्काउंट ऑफर

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर OnePlus 13R लगभग 37,000-38,000 रुपये की कीमत में लिस्टेड है। इसके अलावा बैंक ऑफर के जरिए क्रेडिट कार्ड भुगतान पर करीब 4,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेने पर फोन की कीमत और भी कम हो सकती है, हालांकि यह आपके पुराने फोन की कंडीशन पर निर्भर करता है।