OnePlus 13R पर मिल रही बड़ी छूट, 40,000 रुपये से कम में प्रीमियम स्मार्टफोन पाने का मौका
OnePlus 13R भारी डिस्काउंट के साथ 35,000 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध है। फोन में 6.78 इंच AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर, 6000mAh बैटरी और ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। बैंक व एक्सचेंज ऑफर के साथ यह हाई-परफॉर्मेंस स्मार्टफोन बेहतरीन डील साबित हो सकता है।
Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 02:30:42 PM (IST)
Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 02:30:42 PM (IST)
OnePlus 13R पर मिल रहा डिस्काउंट। (फाइल फोटो)
HighLights
- लॉन्च कीमत 42,999, अब 35,000 रुपये से कम उपलब्ध।
- बैंक ऑफर और एक्सचेंज से अतिरिक्त भारी छूट मिलती।
- 6.78 इंच AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट।
टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आप लंबे समय से एक हाई-परफॉर्मेंस और प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बिल्कुल सही है। OnePlus 13R अब अपने लॉन्च प्राइस से काफी कम कीमत पर उपलब्ध है।
लॉन्च के समय इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 42,999 रुपये थी, लेकिन अब यह भारी डिस्काउंट के साथ करीब 35,000 रुपये की रेंज में खरीदा जा सकता है।
OnePlus 13R पर शानदार डिस्काउंट ऑफर
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर OnePlus 13R लगभग 37,000-38,000 रुपये की कीमत में लिस्टेड है। इसके अलावा बैंक ऑफर के जरिए क्रेडिट कार्ड भुगतान पर करीब 4,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेने पर फोन की कीमत और भी कम हो सकती है, हालांकि यह आपके पुराने फोन की कंडीशन पर निर्भर करता है।
OnePlus 13R के दमदार फीचर्स
- इस डिवाइस में 6.78-इंच का LTPO 4.1 AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 4500 निट्स तक जाती है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन आसानी से दिखाई देती है।
- फोन स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है, जो परफॉर्मेंस के मामले में इसे बेहद शक्तिशाली बनाता है। 6000mAh की बड़ी बैटरी के साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसे लंबे समय तक चलने वाला स्मार्टफोन बनाता है।
कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है...
- 50MP प्राइमरी कैमरा
- 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस
- 50MP टेलीफोटो कैमरा
- सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है।
क्यों खरीदना फायदेमंद?
इस समय OnePlus 13R अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट डील्स में से एक है। जो यूजर्स गेमिंग, मल्टीटास्किंग और बेहतरीन कैमरा क्वालिटी चाहते हैं, उनके लिए यह फोन एक प्रीमियम विकल्प साबित हो सकता है।