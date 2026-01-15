मेरी खबरें
    OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Translate, जानें Google Translate से कितना अलग है इसमें फीचर

    OpenAI ने बिना किसी औपचारिक घोषणा के एक नया स्टैंडअलोन ट्रांसलेशन टूल ChatGPT Translate लॉन्च कर दिया है। माना जा रहा है कि यह नया टूल सीधे तौर पर Goo

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 02:27:09 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 02:27:09 PM (IST)
    OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Translate, जानें Google Translate से कितना अलग है इसमें फीचर
    OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Translate

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI ने बिना किसी औपचारिक घोषणा के एक नया स्टैंडअलोन ट्रांसलेशन टूल ChatGPT Translate लॉन्च कर दिया है। माना जा रहा है कि यह नया टूल सीधे तौर पर Google Translate को कड़ी चुनौती दे सकता है। हालांकि ChatGPT में पहले से अनुवाद की सुविधा मौजूद थी, लेकिन अब इसे अलग और समर्पित प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया गया है, जिससे यूजर्स को तेज और आसान ट्रांसलेशन का अनुभव मिल सके।

    कैसा है ChatGPT Translate का इंटरफेस

    ChatGPT Translate का डिजाइन काफी हद तक मौजूदा ट्रांसलेशन टूल्स जैसा ही है। इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए दो अलग-अलग टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं। यह टूल ऑटोमैटिक लैंग्वेज डिटेक्शन को सपोर्ट करता है और 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद की सुविधा देता है। कुल मिलाकर, इसमें वे सभी बेसिक फीचर्स मौजूद हैं, जिनकी उम्मीद एक सामान्य ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म से की जाती है।


    Google Translate से कैसे अलग है ChatGPT Translate

    जहां Google Translate मुख्य रूप से शब्द-दर-शब्द अनुवाद पर फोकस करता है, वहीं ChatGPT Translate ट्रांसलेशन को एक कदम आगे ले जाता है। इसमें वन-टैप ऑप्शन दिए गए हैं, जिनकी मदद से यूजर अनुवादित टेक्स्ट को तुरंत रिफाइन कर सकते हैं। यूजर चाहें तो टेक्स्ट को ज्यादा नेचुरल टोन में, फॉर्मल बिजनेस स्टाइल में, बच्चों के लिए आसान भाषा में या फिर अकादमिक उपयोग के अनुरूप ढाल सकते हैं।

    इन विकल्पों में से किसी पर भी क्लिक करने पर यूजर सीधे मुख्य ChatGPT इंटरफेस में पहुंच जाता है, जहां जनरेटिव AI की मदद से टेक्स्ट को और बेहतर किया जाता है। कंपनी का फोकस सिर्फ अनुवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्स्ट के टोन, ऑडियंस और इंटेंट को समझकर उसे उसी अनुसार ढालने पर भी है।

