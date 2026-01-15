OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Translate, जानें Google Translate से कितना अलग है इसमें फीचर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI ने बिना किसी औपचारिक घोषणा के एक नया स्टैंडअलोन ट्रांसलेशन टूल ChatGPT Translate लॉन्च कर दिया है। माना जा रहा है कि यह नया टूल सीधे तौर पर Google Translate को कड़ी चुनौती दे सकता है। हालांकि ChatGPT में पहले से अनुवाद की सुविधा मौजूद थी, लेकिन अब इसे अलग और समर्पित प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया गया है, जिससे यूजर्स को तेज और आसान ट्रांसलेशन का अनुभव मिल सके।

कैसा है ChatGPT Translate का इंटरफेस ChatGPT Translate का डिजाइन काफी हद तक मौजूदा ट्रांसलेशन टूल्स जैसा ही है। इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए दो अलग-अलग टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं। यह टूल ऑटोमैटिक लैंग्वेज डिटेक्शन को सपोर्ट करता है और 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद की सुविधा देता है। कुल मिलाकर, इसमें वे सभी बेसिक फीचर्स मौजूद हैं, जिनकी उम्मीद एक सामान्य ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म से की जाती है।