अब पेरेंट्स के हाथ में होगा बच्चों की प्राइवेसी का रिमोट, WhatsApp ला रहा है कमाल का फीचर, जानें कैसे करेगा काम

टेक्नोलॉजी डेस्क। आज के डिजिटल दौर में बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना माता-पिता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए दुनिया का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp एक क्रांतिकारी फीचर पर काम कर रहा है। जल्द ही वॉट्सऐप पर 'Secondary Accounts' की शुरुआत होने वाली है, जिससे 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के अकाउंट को उनके पेरेंट्स कंट्रोल कर सकेंगे।
वॉट्सऐप फीचर ट्रैकर WABetaInfo की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी नाबालिगों (Teenagers) के लिए एक विशेष अकाउंट सिस्टम तैयार कर रही है। इसमें बच्चे का अकाउंट एक 'Secondary Account' की तरह काम करेगा, जो सीधे माता-पिता या अभिभावक के 'Primary Account' से लिंक होगा। यह फीचर फिलहाल एंड्रॉइड बीटा वर्जन पर टेस्टिंग फेज में है।
इस फीचर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बिना किसी खतरे के मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करने की आजादी देना है। इसके जरिए पेरेंट्स बच्चे के अकाउंट की निम्नलिखित सेटिंग्स को खुद मैनेज कर पाएंगे:
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वॉट्सऐप ने बच्चों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखा है। पेरेंट्स प्राइवेसी सेटिंग्स तो कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन वे बच्चे के मैसेज, कॉल लॉग या पर्सनल चैट्स को नहीं देख पाएंगे। यानी यह फीचर निगरानी (Snooping) के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा कवच तैयार करने के लिए है।
समस्या - समाधान (Secondary Account)
फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट फेज में है। उम्मीद की जा रही है कि बीटा टेस्टिंग सफल होने के बाद इसे साल 2026 के मध्य तक सभी ग्लोबल यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है।