अब पेरेंट्स के हाथ में होगा बच्चों की प्राइवेसी का रिमोट, WhatsApp ला रहा है कमाल का फीचर, जानें कैसे करेगा काम

टेक्नोलॉजी डेस्क। आज के डिजिटल दौर में बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना माता-पिता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए दुनिया का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp एक क्रांतिकारी फीचर पर काम कर रहा है। जल्द ही वॉट्सऐप पर 'Secondary Accounts' की शुरुआत होने वाली है, जिससे 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के अकाउंट को उनके पेरेंट्स कंट्रोल कर सकेंगे।

क्या है 'Secondary Account' का नया सिस्टम? वॉट्सऐप फीचर ट्रैकर WABetaInfo की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी नाबालिगों (Teenagers) के लिए एक विशेष अकाउंट सिस्टम तैयार कर रही है। इसमें बच्चे का अकाउंट एक 'Secondary Account' की तरह काम करेगा, जो सीधे माता-पिता या अभिभावक के 'Primary Account' से लिंक होगा। यह फीचर फिलहाल एंड्रॉइड बीटा वर्जन पर टेस्टिंग फेज में है।