    अब पेरेंट्स के हाथ में होगा बच्चों की प्राइवेसी का रिमोट, WhatsApp ला रहा है कमाल का फीचर, जानें कैसे करेगा काम

    WhatsApp New Feature: आज के डिजिटल दौर में बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना माता-पिता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसी समस्या का समाधान निकालने के ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 03:24:41 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 03:24:41 PM (IST)
    WhatsApp ला रहा है कमाल का फीचर।

    HighLights

    1. वॉट्सऐप पर अब सुरक्षित रहेंगे बच्चे
    2. पेरेंट्स तय करेंगे बच्चों की प्राइवेसी
    3. जल्द लॉन्च होगा नया सेफ्टी टूल

    टेक्नोलॉजी डेस्क। आज के डिजिटल दौर में बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना माता-पिता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए दुनिया का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp एक क्रांतिकारी फीचर पर काम कर रहा है। जल्द ही वॉट्सऐप पर 'Secondary Accounts' की शुरुआत होने वाली है, जिससे 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के अकाउंट को उनके पेरेंट्स कंट्रोल कर सकेंगे।

    क्या है 'Secondary Account' का नया सिस्टम?

    वॉट्सऐप फीचर ट्रैकर WABetaInfo की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी नाबालिगों (Teenagers) के लिए एक विशेष अकाउंट सिस्टम तैयार कर रही है। इसमें बच्चे का अकाउंट एक 'Secondary Account' की तरह काम करेगा, जो सीधे माता-पिता या अभिभावक के 'Primary Account' से लिंक होगा। यह फीचर फिलहाल एंड्रॉइड बीटा वर्जन पर टेस्टिंग फेज में है।


    माता-पिता को मिलेंगे ये 4 बड़े कंट्रोल

    इस फीचर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बिना किसी खतरे के मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करने की आजादी देना है। इसके जरिए पेरेंट्स बच्चे के अकाउंट की निम्नलिखित सेटिंग्स को खुद मैनेज कर पाएंगे:

    • प्रोफाइल प्राइवेसी: पेरेंट्स तय कर सकेंगे कि बच्चे की प्रोफाइल फोटो, 'अबाउट' (About) और 'लास्ट सीन' कौन देख सकता है।

    • ब्लू टिक कंट्रोल: बच्चे के अकाउंट में 'रीड रिसीट्स' (Read Receipts) यानी ब्लू टिक को ऑन या ऑफ करने की शक्ति भी अभिभावक के पास होगी।

    • ग्रुप सेफ्टी: कौन बच्चे को किसी अनचाहे ग्रुप में ऐड कर सकता है, इस पर भी पेरेंट्स लगाम लगा सकेंगे।

    • एक्टिविटी अपडेट: पेरेंट्स को बच्चे की सेटिंग्स में होने वाले बदलावों के अपडेट्स मिलते रहेंगे।

    चैट की गोपनीयता रहेगी बरकरार

    सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वॉट्सऐप ने बच्चों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखा है। पेरेंट्स प्राइवेसी सेटिंग्स तो कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन वे बच्चे के मैसेज, कॉल लॉग या पर्सनल चैट्स को नहीं देख पाएंगे। यानी यह फीचर निगरानी (Snooping) के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा कवच तैयार करने के लिए है।

    एक नजर में: क्यों पड़ी इस फीचर की जरूरत?

    समस्या - समाधान (Secondary Account)

    • नाबालिगों को अनजान ग्रुप्स में जोड़ना - पेरेंट्स तय करेंगे कि कौन ग्रुप में ऐड कर सकता है।

    • निजी जानकारी का सार्वजनिक होना - प्रोफाइल फोटो और स्टेटस की विजिबिलिटी पेरेंट्स के हाथ में।

    • ऑनलाइन सेफ्टी की समझ का अभाव - अभिभावक प्राइवेसी सेटिंग्स को सुरक्षित स्तर पर सेट कर सकेंगे।

    कब तक होगा लॉन्च?

    फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट फेज में है। उम्मीद की जा रही है कि बीटा टेस्टिंग सफल होने के बाद इसे साल 2026 के मध्य तक सभी ग्लोबल यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है।

