Republic Day Sale: स्मार्टफोन खरीदते समय न करें ये 5 बड़ी गलतियां, वरना होगा नुकसान

टेक्नोलॉजी डेस्क। रिपब्लिक डे के मौके पर ऑनलाइन शॉपिंग का माहौल बन चुका है। आज से Amazon पर रिपब्लिक डे सेल शुरू हो गई है, जबकि Flipkart अपनी बड़ी सेल 17 जनवरी से शुरू करने जा रहा है। सेल शुरू होते ही स्मार्टफोन खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती है। भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर और एक्सचेंज डील देखकर कई बार लोग बिना सोचे-समझे फोन ऑर्डर कर देते हैं। बाद में एहसास होता है कि फोन न तो उनकी जरूरत के मुताबिक है और न ही कीमत के हिसाब से बेस्ट डील साबित हुआ। अगर आप भी इस सेल में नया स्मार्टफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन जरूरी बातों को नजरअंदाज न करें।

पुराने मॉडल के झांसे में न आएं सेल के दौरान सबसे ज्यादा छूट अक्सर एक-दो साल पुराने स्मार्टफोन पर मिलती है। कीमत भले ही आकर्षक लगे, लेकिन ऐसे फोन में लेटेस्ट प्रोसेसर, नए फीचर्स और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट का सपोर्ट नहीं मिलता। आगे चलकर यही चीजें फोन की परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी पर असर डाल सकती हैं।

पहले अपनी जरूरत तय करें फोन खरीदने से पहले यह साफ होना चाहिए कि आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल किस लिए करेंगे। गेमिंग पसंद है तो प्रोसेसर और RAM पर फोकस करें। फोटोग्राफी शौक है तो कैमरा सेंसर और फीचर्स देखें। वहीं वीडियो स्ट्रीमिंग ज्यादा करते हैं तो डिस्प्ले क्वालिटी और बैटरी बैकअप जरूर चेक करें। बैंक ऑफर और एक्सचेंज डील ध्यान से समझें सेल में मिलने वाले बैंक ऑफर और एक्सचेंज वैल्यू के साथ अक्सर ‘Upto’ लिखा होता है। इसका मतलब हर ग्राहक को पूरा फायदा मिले, ऐसा जरूरी नहीं। कार्ड एलिजिबिलिटी और पुराने फोन की कंडीशन के कारण एक्सचेंज अमाउंट कम भी हो सकता है। खरीदारी से पहले ऑफर की शर्तें जरूर पढ़ लें।