मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Republic Day Sale: स्मार्टफोन खरीदते समय न करें ये 5 बड़ी गलतियां, वरना होगा नुकसान

    रिपब्लिक डे के मौके पर ऑनलाइन शॉपिंग का माहौल बन चुका है। आज से Amazon पर रिपब्लिक डे सेल शुरू हो गई है, जबकि Flipkart अपनी बड़ी सेल 17 जनवरी से शुरू ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 02:39:44 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 02:39:44 PM (IST)
    Republic Day Sale: स्मार्टफोन खरीदते समय न करें ये 5 बड़ी गलतियां, वरना होगा नुकसान
    स्मार्टफोन खरीदते समय क्या गलती न करें

    टेक्नोलॉजी डेस्क। रिपब्लिक डे के मौके पर ऑनलाइन शॉपिंग का माहौल बन चुका है। आज से Amazon पर रिपब्लिक डे सेल शुरू हो गई है, जबकि Flipkart अपनी बड़ी सेल 17 जनवरी से शुरू करने जा रहा है। सेल शुरू होते ही स्मार्टफोन खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती है। भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर और एक्सचेंज डील देखकर कई बार लोग बिना सोचे-समझे फोन ऑर्डर कर देते हैं। बाद में एहसास होता है कि फोन न तो उनकी जरूरत के मुताबिक है और न ही कीमत के हिसाब से बेस्ट डील साबित हुआ। अगर आप भी इस सेल में नया स्मार्टफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन जरूरी बातों को नजरअंदाज न करें।

    पुराने मॉडल के झांसे में न आएं

    सेल के दौरान सबसे ज्यादा छूट अक्सर एक-दो साल पुराने स्मार्टफोन पर मिलती है। कीमत भले ही आकर्षक लगे, लेकिन ऐसे फोन में लेटेस्ट प्रोसेसर, नए फीचर्स और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट का सपोर्ट नहीं मिलता। आगे चलकर यही चीजें फोन की परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी पर असर डाल सकती हैं।


    पहले अपनी जरूरत तय करें

    फोन खरीदने से पहले यह साफ होना चाहिए कि आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल किस लिए करेंगे। गेमिंग पसंद है तो प्रोसेसर और RAM पर फोकस करें। फोटोग्राफी शौक है तो कैमरा सेंसर और फीचर्स देखें। वहीं वीडियो स्ट्रीमिंग ज्यादा करते हैं तो डिस्प्ले क्वालिटी और बैटरी बैकअप जरूर चेक करें।

    बैंक ऑफर और एक्सचेंज डील ध्यान से समझें

    सेल में मिलने वाले बैंक ऑफर और एक्सचेंज वैल्यू के साथ अक्सर ‘Upto’ लिखा होता है। इसका मतलब हर ग्राहक को पूरा फायदा मिले, ऐसा जरूरी नहीं। कार्ड एलिजिबिलिटी और पुराने फोन की कंडीशन के कारण एक्सचेंज अमाउंट कम भी हो सकता है। खरीदारी से पहले ऑफर की शर्तें जरूर पढ़ लें।

    RAM और स्टोरेज से समझौता न करें

    अगर कोई फोन बहुत सस्ते में 4GB RAM या कम स्टोरेज के साथ मिल रहा है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। आज के समय में कम से कम 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला स्मार्टफोन लेना समझदारी भरा फैसला होता है, ताकि फोन लंबे समय तक स्मूद परफॉर्म करे।

    रिव्यू जरूर देखें

    किसी भी स्मार्टफोन को खरीदने से पहले उसके यूजर और एक्सपर्ट रिव्यू देखना बेहद जरूरी है। कई बार कागजों पर फोन शानदार लगता है, लेकिन असल इस्तेमाल में बैटरी ड्रेन, कैमरा क्वालिटी या हीटिंग जैसी दिक्कतें सामने आ जाती हैं।

    यह भी पढ़ें- क्या Instagram पर एक जैसी रील देखते-देखते हो गए हैं बोर? फीड से हटाना है अनचाहा कंटेंट, ऐसे रीसेट करें रिकमेंडेशन सिस्टम

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.