Sanchar Saathi: आपके फोन में कोई जासूसी ऐप्स है या नहीं, पता करें चुटकियों में इन तरीकों से

टेक्नोलॉजी डेस्क। संचार साथी ऐप(Sanchar Saathi) को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है । विपक्ष का कहना है कि सरकार इस ऐप के जरिए जासूसी करना चाहती है। वहीं, इसको लेकर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि यह कंपलसरी नहीं है। इसे यूजर डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि जासूसी ऐप कैसे होते हैं और ये काम कैसे करते हैं।

क्या होती हैं जासूसी एप्स जासूसी ऐप वह ऐप होती है, जिसका इस्तेमाल किसी यूजर पर नजर रखने के लिए किया जाता है। इन एप्स से न सिर्फ किसी यूजर पर नजर रखी जाती है बल्कि उसके पर्सनल डेटा और लोकेशन को भी हासिल किया जा सकता है। इस डेटा में यूजर की फोन लॉग, एसएमएस, ईमेल और दूसरी डिटेल्स होती हैं। कुछ जासूसी एप तो फोन में आई कॉल सुनने के साथ कॉल भी लगा सकते हैं।