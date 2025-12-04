मेरी खबरें
    Sanchar Saathi: आपके फोन में कोई जासूसी ऐप्स है या नहीं, पता करें चुटकियों में इन तरीकों से

    संचार साथी ऐप(Sanchar Saathi App) को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है । विपक्ष का कहना है कि सरकार इस ऐप के जरिए जासूसी करना चाहती है। वहीं, इसको लेकर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि यह कंपलसरी नहीं है। इसे यूजर डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि जासूसी ऐप कैसे होते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 12:30:26 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 01:09:49 PM (IST)
    जासूसी ऐप की पहचान कैसे करें

    HighLights

    1. इस समय संचार साथी ऐप को लेकर बवाल हो रहा
    2. विपक्ष इससे जासूसी करवाने का आरोप लगा रहा है
    3. सरकार का कहना है कि यह ऐप कंपलसरी नहीं है

    टेक्नोलॉजी डेस्क। संचार साथी ऐप(Sanchar Saathi) को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है । विपक्ष का कहना है कि सरकार इस ऐप के जरिए जासूसी करना चाहती है। वहीं, इसको लेकर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि यह कंपलसरी नहीं है। इसे यूजर डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि जासूसी ऐप कैसे होते हैं और ये काम कैसे करते हैं।

    क्या होती हैं जासूसी एप्स

    जासूसी ऐप वह ऐप होती है, जिसका इस्तेमाल किसी यूजर पर नजर रखने के लिए किया जाता है। इन एप्स से न सिर्फ किसी यूजर पर नजर रखी जाती है बल्कि उसके पर्सनल डेटा और लोकेशन को भी हासिल किया जा सकता है। इस डेटा में यूजर की फोन लॉग, एसएमएस, ईमेल और दूसरी डिटेल्स होती हैं। कुछ जासूसी एप तो फोन में आई कॉल सुनने के साथ कॉल भी लगा सकते हैं।


    कैसे पता करें इन ऐप्स के बारे में

    इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल जो रहता है, वह है कि कैसे पता करें कि आपके फोन में इस तरह के ऐप्स मौजूद हैं। इसके लिए फोन में जासूसी ऐप्स के इंस्टॉल होने पर कुछ संकेत मिलते हैं। आप इनकी मदद से अपने फोन में जासूसी एक्टिविटी और इस तरह की ऐप्स की पहचान कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं इनको पता करने के तरीके।

    • रेंडम रीबूट और शटडाउन

    • बैटरी का जल्दी खत्म होना

    • अचानक डेटा इस्तेमाल बढ़ना

    • फोन में अनजान फाइल्स और एसएमएस

    • कॉल के दौरान अनयूजुअल आवाजें

    • स्क्रीन में ग्रीन या ऑरेंज लाइट

    • परमिशन मैनेजर

