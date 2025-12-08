मेरी खबरें
    Jio-Airtel को टक्कर देने Starlink ने उतारे प्लान, जानें कितना महंगा होगा एलन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट

    Starlink India: भारत सरकार से सभी आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद स्टारलिंक अब देश में अपना संचालन शुरू करने के अंतिम चरण में है। कंपनी पहले ही ट्रायल रन पूरा कर चुकी है और प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री करने के लिए तैयार है। उधर, जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां भी सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में उतरने की तैयारी कर रही हैं।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 05:11:40 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 05:11:40 PM (IST)
    एलन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट की होनी वाली है एंट्री।

    HighLights

    1. स्टारलिंक इंडिया की वेबसाइट हुई लाइव
    2. कंपनी ने अपने इंटरनेट प्लान से उठाया पर्दा
    3. एक महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन देगा स्टारलिंक

    टेक्नोलॉजी डेस्क। सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए एलन मस्क की कंपनी Starlink अब भारत में अपना प्रचालन शुरू करने के लिए तैयार है। कंपनी की आधिकारिक इंडिया वेबसाइट लाइव हो चुकी है, जिसके साथ ही इसके इंटरनेट प्लान और कीमतों की जानकारी भी सार्वजनिक कर दी गई है।

    कितनी होगी कीमत?

    स्टारलिंक के अनुसार, भारतीय ग्राहकों को सेवा शुरू करने के लिए सबसे पहले एक हार्डवेयर किट इंस्टॉल करनी होगी, जिसकी कीमत 36,000 रुपये तय की गई है। इसके अलावा हर महीने इंटरनेट उपयोग के लिए 8,600 रुपये का शुल्क देना होगा। कंपनी ने नए ग्राहकों के लिए एक महीने का फ्री ट्रायल भी शुरू किया है। ट्रायल अवधि में अगर उपयोगकर्ता सेवा से संतुष्ट नहीं होते, तो उन्हें पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।


    अनलिमिटेड डेटा और भरोसेमंद कनेक्टिविटी

    स्टारलिंक के घरेलू प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी का कहना है कि उसकी तकनीक ऐसी जगहों पर भी हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचा सकती है, जहां फिलहाल मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। स्टारलिंक का दावा है कि उसका सिस्टम खराब मौसम, आंधी-तूफान और भारी बारिश के दौरान भी निर्बाध रूप से काम करता है। कंपनी के अनुसार, उनकी सर्विस 99.9% अपटाइम प्रदान करने में सक्षम है।

    सरकारी मंजूरी के बाद लॉन्च की तैयारी

    भारत सरकार से सभी आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद स्टारलिंक अब देश में अपना संचालन शुरू करने के अंतिम चरण में है। कंपनी पहले ही ट्रायल रन पूरा कर चुकी है और प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री करने के लिए तैयार है। उधर, जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां भी सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में उतरने की तैयारी कर रही हैं जिससे आने वाले समय में भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

