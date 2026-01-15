मेरी खबरें
    CM Yogi Viral Video: बच्चे ने CM योगी के कान में क्या कहा? फरमाइश सुन खिलखिला पड़े मुख्यमंत्री

    मकर संक्रांति के अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath Viral Video) का एक बेहद भावुक और मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है ...और पढ़ें

    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 06:13:27 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 06:13:27 PM (IST)
    CM Yogi Viral Video: बच्चे ने CM योगी के कान में क्या कहा? फरमाइश सुन खिलखिला पड़े मुख्यमंत्री
    CM Yogi Viral Video: बच्चे ने CM योगी से कान में चिप्स मांगा

    1. बच्चे ने कान में फुसफुसाकर मांगे 'चिप्स', खिलखिला उठे CM योगी
    2. मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर का प्यारा संवाद इंटरनेट पर छाया
    3. पूजा के बाद आम लोगों से मिले योगी, बच्चे की मासूमियत ने जीता दिल

    डिजिटल डेस्क। मकर संक्रांति के अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath Viral Video) का एक बेहद भावुक और मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। गोरखपुर प्रवास के दौरान जहां एक ओर मुख्यमंत्री ने पूरी श्रद्धा के साथ गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की, वहीं दूसरी ओर एक नन्हे बच्चे के साथ उनकी मासूम बातचीत ने लोगों का दिल जीत लिया।

    'और क्या चाहिए बताओ?', Video वायरल

    कान में फुसफुसाहट और मुख्यमंत्री के ठहाके गोरखनाथ मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना के बाद जब योगी आदित्यनाथ श्रद्धालुओं और आम लोगों से मिल रहे थे, तभी एक छोटा बच्चा उनके पास पहुंचा। मुख्यमंत्री ने हमेशा की तरह बच्चों के प्रति अपना स्नेह दिखाते हुए उसे पास बुलाया और प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा - "और क्या चाहिए बताओ?"


    जवाब सुन हंस पड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

    बच्चा पहले तो थोड़ा सकुचाया, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने फिर उसकी इच्छा पूछी, तो उसने धीरे से उनके कान में कुछ फुसफुसाया। पहले क्षण में योगी जी उसकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे ही बच्चे ने अपनी फरमाइश दोहराई कि उसे "चिप्स" चाहिए, वैसे ही मुख्यमंत्री अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोरदार ठहाका लगाकर खिलखिला उठे।

    सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़

    सोशल मीडिया पर 'चिप्स' की चर्चा मुख्यमंत्री का यह सहज और मानवीय रूप देख आसपास खड़े लोग भी हंस पड़े। वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। कोई इसे "सबसे प्यारी फरमाइश" बता रहा है, तो कोई मुख्यमंत्री के बच्चों के प्रति सहज लगाव की प्रशंसा कर रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को यह कहकर साझा कर रहे हैं कि राजनीति की व्यस्तता के बीच ऐसे पल बेहद सुकून देने वाले होते हैं।

