    छह साल की मासूम संग दुष्कर्म के बाद जीभ काटने वाले दोषी को फांसी की सजा, कोर्ट के फैसले पर गांव में जले दीये

    Banda child Rape: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कालिंजर थाना क्षेत्र में छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई रूह कंपा देने वाली बर्बरता के मामले में न्या ...और पढ़ें

    By Mohan KumarEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 05:41:16 PM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 05:41:15 PM (IST)
    छह साल की मासूम संग दुष्कर्म के बाद जीभ काटने वाले दोषी को फांसी की सजा, कोर्ट के फैसले पर गांव में जले दीये
    बांदा में मासूम बच्ची के साथ हुई रूह कंपा देने वाली बर्बरता (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कालिंजर थाना क्षेत्र में छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई रूह कंपा देने वाली बर्बरता के मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दोषी अमित वर्मा को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद पूरे क्षेत्र में हलचल है। बुधवार को गांव में एक ओर जहां सन्नाटा और तनावपूर्ण खामोशी पसरी रही, वहीं दूसरी ओर न्याय की जीत पर कुछ घरों में दीये जलाकर खुशी मनाई गई।

    क्या थी रूह कंपा देने वाली घटना?

    यह हृदयविदारक घटना 25 जुलाई की है, जहां अमित वर्मा ने पड़ोस में खेल रही मासूम बच्ची को पान मसाला मंगाने के बहाने बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दरिंदगी की हदें पार करते हुए आरोपी ने बच्ची का हाथ तोड़ दिया और उसकी जीभ काटकर नाली में फेंक दी थी। जब परिजन बच्ची को ढूंढते हुए आरोपी के घर पहुंचे, तो वह दीवार फांदकर फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा था।


    कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

    मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने 12 नवंबर को आरोप पत्र दाखिल किया और कोर्ट में इसकी फास्ट-ट्रैक सुनवाई हुई। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाते हुए स्पष्ट किया कि उसे तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।

    गांव में दबी जुबान में कोर्ट के फैसले का समर्थन

    सजा के एलान के बाद बुधवार को गांव में ग्रामीण खुलकर बोलने से बचते दिखे, लेकिन दबी जुबान में हर कोई इस फैसले का स्वागत कर रहा है। लोगों का मानना है कि ऐसे जघन्य अपराधियों के लिए यही एकमात्र सजा है, जिससे समाज में मिसाल कायम हो सके। कुछ परिवारों ने न्यायालय के इस सम्मानजनक फैसले के प्रति आभार जताते हुए अपने घरों के भीतर दीये जलाए। ग्रामीणों के अनुसार, ऐसे फैसले से अपराधियों की रूह कांप जाएगी और भविष्य में कोई ऐसी हैवानियत करने की हिम्मत नहीं करेगा।

