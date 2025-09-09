मेरी खबरें
    Special Trains: त्योहारों में यात्रियों को बड़ी राहत... गोरखपुर होकर चलेंगी पांच पूजा स्पेशल ट्रेनें

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 04:37:12 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 04:37:12 PM (IST)
    यूपी डेस्क, नई दिल्ली। दशहरा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर होकर चलने वाली कई पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। यात्रियों को दिल्ली और अन्य बड़े शहरों तक आसान और सुरक्षित यात्रा सुविधा देने के लिए कुल पांच विशेष गाड़ियां तय तिथियों पर चलाई जाएंगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सभी ट्रेनों की समय सारिणी जारी कर दी गई है और यात्री कन्फर्म टिकट लेकर यात्रा को सुगम बना सकते हैं।

    नई दिल्ली-गोरखपुर पूजा स्पेशल

    04022/04021 नई दिल्ली-गोरखपुर-नई दिल्ली साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन 19 सितम्बर से 29 नवम्बर तक कुल 10 फेरे लगाएगी।

    नई दिल्ली से प्रस्थान : प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 02.00 बजे, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ और गोंडा होते हुए दूसरे दिन सुबह 05.00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

    गोरखपुर से प्रस्थान : प्रत्येक शनिवार सुबह 07.00 बजे, बस्ती, गोंडा, लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली और गाजियाबाद होते हुए रात 11.10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

    इसमें 1 प्रथम एसी, 2 द्वितीय एसी, 6 तृतीय एसी, 6 स्लीपर और 4 साधारण कोच होंगे।

    दिल्ली-सीतामढ़ी पूजा स्पेशल

    04010 दिल्ली-सीतामढ़ी साप्ताहिक पूजा विशेष 02 अक्टूबर से 27 नवम्बर तक हर गुरुवार को दिल्ली से रात 11.05 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 10.30 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी।

    वापसी गाड़ी 04009 सीतामढ़ी-दिल्ली हर शुक्रवार रात 11.55 बजे सीतामढ़ी से चलेगी और अगले दिन रात 11.58 बजे दिल्ली पहुंचेगी। दोनों ही गाड़ियां गोरखपुर होकर गुजरेंगी।

    सहरसा-आनंद विहार टर्मिनल पूजा स्पेशल

    05575 सहरसा-आनंद विहार टर्मिनल पूजा स्पेशल 17 सितम्बर से 10 दिसम्बर तक हर बुधवार को चलेगी। यह सहरसा से रात 08.00 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन दोपहर 12.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।

    वापसी गाड़ी 05576 आनंद विहार-सहरसा 23 सितम्बर से 16 दिसम्बर तक प्रत्येक मंगलवार को सुबह 05.15 बजे चलेगी और दूसरे दिन सुबह 10.30 बजे सहरसा पहुंचेगी।

    पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार टर्मिनल पूजा स्पेशल

    05579 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार टर्मिनल पूजा स्पेशल 16 सितम्बर से 15 दिसम्बर तक हर सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को शाम 04.30 बजे पूर्णिया कोर्ट से चलेगी और अगले दिन रात 12.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।

    वापसी गाड़ी 05580 आनंद विहार-पूर्णिया कोर्ट 18 सितम्बर से 17 दिसम्बर तक प्रत्येक बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 05.15 बजे आनंद विहार से चलेगी और अगले दिन दोपहर 01.45 बजे पूर्णिया कोर्ट पहुंचेगी।

    यात्रियों को सीधा लाभ

    इन ट्रेनों से गोरखपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों को दिल्ली, सीतामढ़ी, सहरसा और पूर्णिया तक त्योहारों के सीजन में बिना परेशानी यात्रा करने में सुविधा होगी। रेलवे ने अपील की है कि यात्री केवल कन्फर्म टिकट लेकर ही यात्रा करें ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो।

