यूपी में एक लाख रुपये नहीं देने पर पत्नी को दिया तीन तलाक, विवाहिता ने पति समेत चार पर दर्ज कराया केस

डिजिटल डेस्क। खैरीघाट क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली विवाहिता ने महिला थाने में पति सहित चार ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
हरदी क्षेत्र के सिंगिया नसीरपुर गांव निवासी जाकिर की बेटी खुशबू का निकाह करीब पांच माह पहले खैरीघाट के अलीनगर कला निवासी हातिम से हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ ही समय बाद ससुराल पक्ष ने एक लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दबाव में आकर पिता ने कुछ रकम ससुराल पहुंचाई।
क्या है आरोप
आरोप है कि ससुराल वालों ने रुपये अपने पास रख लिए और खुशबू के पिता से एक सादे कागज पर हस्ताक्षर भी करवा लिए। इसके बाद विवाहिता को तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया गया।
पीड़िता की तहरीर पर महिला थाने में पति, ससुर, देवर और ननद के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। महिला थाना प्रभारी विनीता रावत ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
